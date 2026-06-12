Η σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο έρχεται να ρίξει φως σε μια υπόθεση ανθρωποκτονίας που παρέμενε ανοιχτή για σχεδόν 27 χρόνια, μετά την αποχώρησή του από την Αυστραλία. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φέρεται να είχε η αξιοποίηση μαρτυρίας-κλειδί, η οποία αναδείχθηκε μέσα από δημοσιογραφική έρευνα και διαβιβάστηκε στις αρμόδιες Αρχές σε Ελλάδα και Αυστραλία.

Η υπόθεση που είχε προκαλέσει βαθύ τραύμα στην οικογένεια του Τζορτζ Γιαννόπουλου επανέρχεται πλέον στο προσκήνιο, με τους συγγενείς να εκφράζουν συγκίνηση αλλά και την προσδοκία να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες στη χώρα όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Από το Σίδνεϊ, η αδελφή του θύματος Τούλα, περιγράφει την έντονη συναισθηματική φόρτιση της οικογένειας μετά την ενημέρωση για τη σύλληψη του κατηγορούμενου μέσα από την εκπομπή Φως στο Τούνελ, τονίζοντας πως αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει την είδηση μέχρι να λάβει επίσημη επιβεβαίωση από τον Διευθυντή της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

«Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αγγελική και την εκπομπή για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια. Αν δεν υπήρχε το “Φως στο Τούνελ”, τα σημερινά νέα και όσα εξελίσσονται δεν θα είχαν έρθει στο φως. Εκ μέρους της οικογένειάς μας, σας ευχαριστούμε θερμά. Αυτό που θα θέλαμε τώρα είναι οι ελληνικές Αρχές να πράξουν το σωστό και να προχωρήσουν στις διαδικασίες ώστε να επιστραφεί στην Αυστραλία, για να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει, η είδηση έγινε αρχικά γνωστή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, την οποία η ίδια αντιμετώπισε με επιφύλαξη, μέχρι να επιβεβαιωθεί θεσμικά, ενώ περιγράφει τη διαφορετική αντίδραση των μελών της οικογένειας, με τον πατέρα να παραμένει ψύχραιμος και τη μητέρα να βιώνει έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Παράλληλα, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι συνέβαλαν στην εξέλιξη της υπόθεσης, τονίζοντας τη σημασία της συμβολής μαρτύρων που επέλεξαν να μιλήσουν μετά από χρόνια σιωπής.

«Περιμέναμε τόσα χρόνια… Γι’ αυτό ευχαριστούμε το “Φως στο Τούνελ”. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον άνθρωπο που μίλησε· από καρδιάς. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να δώσεις τέτοιες πληροφορίες και μπορεί να είναι τρομακτικό, όμως σε ευχαριστούμε ειλικρινά για την αλήθεια σου».

Η ίδια αναφέρεται και στο διαρκές βάρος των τελευταίων δεκαετιών, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια ζούσε με την προσδοκία μιας δικαίωσης, αλλά και με τον φόβο ότι οι γονείς του θύματος δεν θα προλάβαιναν να δουν την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί, αλλά πρέπει να αποδοθεί στη σωστή χώρα — και αυτή είναι η Αυστραλία. Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους. Δεν θα εγκαταλείψω τον αδελφό μου. Για την οικογένειά μου αυτό αποτελεί έναν επίλογο· έναν μερικό έστω κλείσιμο ενός τεράστιου κύκλου. Ο αδελφός μου ήταν ένας σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος. Δούλευε για τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά, φρόντισε να τους προσφέρει μια στέγη και ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη. Αγαπούσε βαθιά την οικογένεια και τους φίλους του. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή για πάντα», αναφέρει.

Κλείνοντας, στέλνει μήνυμα προς όσους διαθέτουν πληροφορίες για σοβαρές υποθέσεις και διστάζουν να προχωρήσουν σε καταθέσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της μαρτυρίας για την απονομή δικαιοσύνης και την ολοκλήρωση πολύχρονων ερευνών.

«Μην διστάζετε. Είτε υπάρχει αμοιβή είτε όχι, όταν γνωρίζεις κάτι και δεν το αποκαλύπτεις, αυτό είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις. Πάντα να μιλάτε. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά την κυρία Αγγελική και να καλέσω τις Αρχές να μας βοηθήσουν να ολοκληρωθεί το σωστό. Σας ευχαριστώ», καταλήγει.