Την στιγμή που στην Ιταλία θεωρούσαν σίγουρο πως ο Αλέξης Καλογερόπουλος θα υπογράψει στην Μόντσα, τελικά ο πρώην κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού έκανε την έκπληξη και θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην Νυρεμβέργη.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων θα δοκιμάσει τις δυνατότητές του εκτός Ελλάδας, καθώς μέχρι πρότινος είχε αγωνιστεί μόνο σε Ολυμπιακό και Βόλο.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Καλογερόπουλος είχε δύο γκολ και μία ασίστ σε 13 εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Η ανακοίνωση της Νυρεμβέργης αναφέρει

«Ένας Έλληνας κεντρικός αμυντικός για τον σύλλογο: Ο Αλέξης Καλογερόπουλος μεταγράφεται από τον Ολυμπιακό, την ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Ελλάδα, στη Νυρεμβέργη.

Ο 21χρονος αμυντικός ανέβηκε στην ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού από την Κ19 και το καλοκαίρι του 2021, σε ηλικία 17 ετών, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο. Το καλοκαίρι του 2023 εντάχθηκε με δανεισμό για δύο χρόνια στην ελληνική ομάδα πρώτης κατηγορίας, Βόλος, και απέκτησε περαιτέρω εμπειρία σε 63 αγώνες κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών.

Από την περασμένη σεζόν φόρεσε ξανά τη φανέλα του Πειραιά, αγωνίστηκε σε 13 αγώνες και ήταν στην αποστολή σε κάθε αγώνα του UEFA Champions League.

Ο 1,87 μέτρων ύψους κεντρικός αμυντικός έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική ομάδα Κ21 της Ελλάδας τον Μάρτιο του 2024 και πλέον ηγείται της ομάδας Κ21 ως αρχηγός.

Τώρα ο Καλογερόπουλος ανοίγει το πρώτο του κεφάλαιο στο εξωτερικό και μεταγράφεται στη Νυρεμβέργη της Bundesliga 2».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός στην Νυρεμβέργη θα έχει προπονητή τον άλλοτε σπουδαίο επιθετικό, Μίροσλαβ Κλόζε.