Την ώρα που ο κατηγορούμενος Ιταλός δεν παραδέχεται το διπλό φονικό στο Αίγιο, η αστυνομία εξετάζει το κίνητρο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπήρχε οικονομικό ζήτημα που αναδείχθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια.

Πιο αναλυτικά, το ζευγάρι γνωρίστηκε πριν από 15 ή 20 χρόνια -σύμφωνα με τη δικηγόρο του 65χρονου- σε ξενοδοχείο στη Σκιάθο. Ο Ιταλός πούλησε το σπίτι στην πατρίδα του για να ζήσει με την 54χρονη και τον γιο της, ενώ φαίνεται να βγήκε νωρίς στη σύνταξη.

Οι τρεις τους έμεναν με ενοίκιο σε άλλο σπίτι και όχι σε εκείνο που έγινε το φονικό, ενώ ο γιος όταν ενηλικιώθηκε, έφυγε για να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, ο Ιταλός και η 54χρονη επένδυαν χρήματα στο πατρικό της, ώστε να ανακαινιστεί και να μείνουν εκεί.

Το 2023 όμως, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τους πούλησε το οίκημα και ο νέος ιδιοκτήτης δεν επιθυμούσε να το νοικιάσει. Έτσι, το ζευγάρι μετακόμισε αναγκαστικά στο πατρικό της 54χρονης, με την ανακαίνιση να μην ολοκληρώνεται ποτέ.

Τι έγινε τον τελευταίο χρόνο

Τον τελευταίο χρόνο συνέβησαν ορισμένα γεγονότα που φέρεται να επηρέασαν έντονα τις σχέσεις του ζευγαριού, το οποίο ήδη τσακωνόταν για τα οικονομικά, σύμφωνα με συγγενείς της δολοφονημένης γυναίκας.

Από τη μία η 54χρονη αντιμετώπισε πρόβλημα στην καρδιά της, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε επέμβαση στην Ιταλία, με τον 65χρονο να στέκεται στο πλευρό της και σύμφωνα με μαρτυρίες να καλύπτει ο ίδιος τα ιατρικά έξοδα.

Από την άλλη, τον Μάρτιο του 2023 ο γιος της αποφοίτησε και έφυγε από τη Θεσσαλονίκη για Γερμανία, ώστε να κάνει μεταπτυχιακό στη μουσική. Τον ίδιο μήνα η μητέρα του πούλησε ένα κτήμα που κληρονόμησε από τους γονείς της.

Σύμφωνα με το Live News, η πώληση έγινε στις 24 Μαρτίου και αφορά κτήμα 1.997 τετραγωνικών μέτρων, με την αντικειμενική αξία να είναι 52.721 ευρώ, αλλά το συμβόλαιο να αναγράφει 15.000 ευρώ, χρήματα που έλαβε σε επιταγή ο 26χρονος, καθώς το κτήμα ήταν περασμένο στο όνομά του και χρειαζόταν για το μεταπτυχιακό στο εξωτερικό.

Τότε, ο Ιταλός φέρεται να ζήτησε μερίδιο από την πώληση -υποστηρίζοντας ότι ο 26χρονος «θα τα φάει»- με αφορμή το γεγονός ότι είχε επενδύσει λεφτά στο σπίτι που ήδη έμενε με τη σύντροφό του, αλλά ήταν επίσης γραμμένο στο όνομα του παιδιού της.

Η 54χρονη διαφώνησε μαζί του, με το Live News να αναφέρει πως εκείνη απάντησε «έβαλες χρήματα εκεί που μένεις». Έκτοτε, οι καβγάδες μεταξύ τους φέρεται να κορυφώθηκαν, με την 54χρονη να ζητάει βοήθεια από τον γιο της, ώστε να χωρίσει τον Ιταλό.

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι ο 26χρονος την περασμένη Τετάρτη επικοινώνησε με τη γιαγιά του, αναφέροντας ότι θα έρθει στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Εντούτοις, την Πέμπτη δέχτηκε τηλεφώνημα από τη μητέρα του, με αποτέλεσμα να γυρίσει αιφνιδιαστικά στην πατρίδα.

Το Live News ανέφερε πως όταν ο Ολύμπιος ξυπνούσε, είτε θα έδιωχνε τον Ιταλό από το σπίτι, είτε θα έπαιρνε στη Γερμανία τη μητέρα του για να μείνουν μαζί. Αυτό φέρεται να φόβισε τον Ιταλό, πιστεύοντας ότι δεν θα έπαιρνε ποτέ πίσω τα χρήματά του, οπότε και φέρεται να προχώρησε στο διπλό φονικό.