Ισόπαλη με 1-1 έληξε η αναμέτρηση του Καναδά με την Βοσνία/Ερζεγοβίνη στο «BMO Field» του Τορόντο για τον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Η Βοσνία ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 21΄με τον Λούκιτς, με τον Καναδά να ισοφαρίζει στο 78’ με τον Λάριν στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, καθώς είχε μπει ως αλλαγή στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο αγώνας από το ξεκίνημά του είχε γρήγορο ρυθμό και η πρώτη καλή ευκαιρία ήταν για την Βοσνία στο 3’, όταν μετά από μια εκτέλεση φάουλ η μπάλα έφτασε στον Μέμιτς ο οποίος έστειλε την μπάλα άουτ.

Η Βοσνία απείλησε ξανά την εστία του Κρεπό στο 5’, με κεφαλιά του Λούκιτς, ενώ είχε παρόμοια προσπάθειά και στο 13’, όταν Καναδός τερματοφύλακας μπλόκαρε την μπαλα.

Ο Καναδάς έκανε την πρώτη του καλή φάση στο 17’, όταν μετά από μια σέντρα που έγινε από τα δεξιά, ο Ντέιβιντ πλάσαρε αδύναμα και πάνω στον Βάσιλ.

Τελικά, ήταν η Βοσνία εκείνη που προηγήθηκε στο 21’, όταν μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Μπάσιτς, ο Κολάσινατς πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λούκιτς με δεύτερη κεφαλιά έκανε το 0-1.

Στο 32’ ο Ολουβασέγι ξεπέρασε τον Μουχαρέμοβιτς και βρέθηκε απέναντι στην εστία, όμως πλάσαρε ψηλά άουτ, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Καναδάς μετά από εκτέλεση κόρνερ του Εουστάκιο, ο Κορνέλιους έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Καναδάς έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 54’, όταν ο Λαρέια βρέθηκε μπροστά στην αντίπαλη εστία,αλλά ο Βάσιλ απέκρουσε το πλασέ. Δευτερόλεπτα αργότερα ήρθε η απάντηση της Βοσνίας, με τον Κορνέλιους να κάνει λάθος γύρισμα και με τον Ντεμίροβιτς να μην μπορεί να βγει νικητής με τον Κρεπό.

Στο 66’ και μετά από μια σέντρα που έγινε από τα αριστερά, ο Ολουβασέγι πήρε την κεφαλιά και ο Κάτιτς έσωσε την ομάδα του διώχνοντας την μπάλα όντας πάνω στη γραμμή. Τελικά, ο Καναδάς κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο 78’.

Μετά από μια όμορφη συνεργασία των παικτών του, η μπάλα κατέληξε στον Λάριν, ο οποίος δευτερόλεπτα αφότου μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή, απέφυγε υπέροχα τον προσωπικό του αντίπαλο και διαμόρφωσε το 1-1.

Μάλιστα, ο ίδιος παίκτης είχε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει και την ανατροπή στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν μπήκε εντός περιοχής, αλλά κόπηκε την τελευταία στιγμή και έτσι το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος.

Καναδάς (Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Φουζρόλ, Κορνέλιους, Λαριέα, Μπιουκάναν (61′ Π. Ντέιβιντ), Κονέ, Εουστάκιο (90’+1′ Οσόριο), Μίλαρ (61’ Σάφελμπεργκ), Τ. Ντέιβιντ (62’ Άχμεντ), Ολουβασέγι (77’ Λάριν).

Βοσνία/Ερζεγοβίνη (Μπάρμπαρεζ): Βασίλ, Ντέντιτς, Κάτιτς, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς (84’ Μπούρνιτς), Μπαϊρακτάρεβιτς (75’ Σούνιτς), Μπάσιτς (62’ Γκίγκοβιτς), Ταχίροβιτς, Μέμιτς (75’ Αλαϊμπέγκοβιτς), Ντεμίροβιτς, Λούκιτς (62’ Μπάζνταρ).