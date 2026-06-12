Ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται εκτός του καταλόγου των επισήμων προσκεκλημένων για τον επερχόμενο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, ο οποίος έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Η αναμέτρηση θα λάβει χώρα στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, το οποίο έχει μετονομαστεί προσωρινά σε New York New Jersey Stadium και υπέστη τροποποιήσεις με την αφαίρεση 1.740 θέσεων. Παρά την προσέλευση διεθνών προσωπικοτήτων, ο Δούκας του Σάσεξ δεν θα δώσει το «παρών», με τις πληροφορίες να συνδέουν την απουσία του με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η επιλογή του ποδοσφαίρου και η χαμένη εμπιστοσύνη

Τα αίτια της απουσίας δεν σχετίζονται με την πληρότητα των διαθέσιμων θέσεων στις κερκίδες των επισήμων, αλλά με μια βαθύτερη επιλογή των διοργανωτών.

Αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο στο ενημερωτικό του δελτίο Naughty But Nice, ο βασιλικός δημοσιογράφος Ρομπ Σούτερ μετέφερε τα εξής: «Δεν πρόκειται για έλλειψη θέσεων στη λίστα των καλεσμένων. Το ποδόσφαιρο έχει επιλέξει εδώ και χρόνια τον δικό του πρίγκιπα και αυτός είναι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ».

Η ρήξη στις σχέσεις των δύο πλευρών χρονολογείται από την περίοδο που ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εξέφρασαν υπόνοιες ότι το ζεύγος Μπέκαμ διοχέτευε προσωπικά τους δεδομένα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, γεγονός που οδήγησε στην κατάρρευση της φιλίας τους, παρά την παρουσία του αθλητή και της συζύγου του στον βασιλικό γάμο του 2018.

Σχετικά με την αντίδραση του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, πηγή από το περιβάλλον του ξεκαθάρισε: «Ο Ντέιβιντ δεν το συγχώρησε ποτέ. Η κατηγορία αυτή κατέστρεψε την εμπιστοσύνη. Από εκείνο το σημείο και μετά δεν υπήρχε επιστροφή».

Η μετατόπιση των Μπέκαμ και η σύγκριση των δύο κόσμων

Η ψυχρότητα αυτή οδήγησε την οικογένεια Μπέκαμ σε στενότερη προσέγγιση με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, με την Πριγκίπισσα της Ουαλίας να επιλέγει συχνά ενδύματα του σχεδιαστικού οίκου της Βικτόρια Μπέκαμ.

Αναφερόμενη στη στάση που κράτησαν τα δύο ζευγάρια, μια άλλη πηγή επεσήμανε: «Οι Μπέκαμ επέλεξαν τον Ουίλιαμ και ο Χάρι κατάλαβε ακριβώς τι σήμαινε αυτό. Η σχέση τους έχει τελειώσει εδώ και χρόνια».

Η απώλεια των θεσμικών προνομίων που απολάμβανε ο πρίγκιπας Χάρι κατά τη διαμονή του στη Μεγάλη Βρετανία φαίνεται να επηρεάζει την ισχύ του εκτός των συνόρων της χώρας του, ιδιαίτερα σε αθλητικές διοργανώσεις παγκόσμιου βεληνεκούς.

Χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα κατάσταση, πηγή της διοργάνωσης ανέφερε: «Αν το ποδόσφαιρο έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στον Μπέκαμ και τον Χάρι, δεν θα υπήρχε καν συζήτηση. Ο Μπέκαμ είναι βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Ο Χάρι ανήκει στο χθες».

Την ίδια στιγμή, αν και οι αρχικές πληροφορίες ήθελαν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να μην ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, η βασιλική αναλύτρια Έμιλι Νας επισημαίνει πως η παρουσία του στον τελικό παραμένει ανοιχτή, υπό την προϋπόθεση ότι η εθνική ομάδα της Αγγλίας θα εξασφαλίσει την πρόκρισή της στον τελευταίο αγώνα της διοργάνωσης. Εκπρόσωπος του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ αρνήθηκε να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Αυτός ο νέος αποκλεισμός έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ηχηρές απουσίες για τον Δούκα του Σάσεξ. Πρόσφατα δεν είχε συμπεριληφθεί ούτε στη λίστα των καλεσμένων για τον κοσμικό γάμο του Δούκα του Γουέστμινστερ, ο οποίος είναι βαφτισιμιός του βασιλιά Καρόλου και στενός φίλος της οικογένειας, επιβεβαιώνοντας την πλήρη απομόνωσή του από τον στενό κύκλο της βρετανικής αριστοκρατίας.