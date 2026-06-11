Νέο αφήγημα περί «μηνύματος» προς την Τουρκία επιχειρούν να στήσουν τουρκικά ΜΜΕ, με αφορμή την αλλαγή στο έμβλημα της 29ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού του Ελληνικού Στρατού, η οποία εδρεύει κοντά στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Milliyet, η αλλαγή στο έμβλημα της μονάδας προκάλεσε ενδιαφέρον στην Τουρκία, καθώς στο νέο σχέδιο ο στρατιώτης εμφανίζεται να έχει στραμμένο το βλέμμα του προς ανατολάς, δηλαδή προς την πλευρά της Τουρκίας.

Το τουρκικό δημοσίευμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον συμβολισμό της κατεύθυνσης, υποστηρίζοντας ότι στο προηγούμενο έμβλημα η φιγούρα του στρατιώτη κοιτούσε προς τη Δύση, ενώ πλέον «βλέπει προς τα σύνορα με την Τουρκία». Παράλληλα, τονίζεται ότι στο νέο έμβλημα έχει προστεθεί και η Σαμοθράκη, στοιχείο που, κατά την τουρκική ανάγνωση, ενισχύει τον γεωστρατηγικό χαρακτήρα του συμβολισμού.

Η Milliyet παρουσιάζει την αλλαγή όχι ως μια εσωτερική αισθητική ή υπηρεσιακή επιλογή του Ελληνικού Στρατού, αλλά ως κίνηση με πολιτικοστρατιωτικό μήνυμα. Τουρκικοί αναλυτές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, εκτιμούν ότι η επιλογή της συγκεκριμένης κατεύθυνσης στο έμβλημα μπορεί να ερμηνευθεί ως έμμεση αναφορά προς την Τουρκία.

Το θέμα εντάσσεται από τα τουρκικά ΜΜΕ στο ευρύτερο πλαίσιο της έντασης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα παρακολουθεί με αυξημένη ευαισθησία κάθε ελληνική στρατιωτική κίνηση, ακόμη και όταν αυτή αφορά σύμβολα, εμβλήματα ή επικοινωνιακές αναφορές.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται σύνδεση με την τουρκική ρητορική περί «Γαλάζιας Πατρίδας», αλλά και με τις ελληνικές κινήσεις στην Κύπρο. Η Milliyet αναφέρει ότι η Αθήνα ενίσχυσε τη στρατιωτική της παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία, επικαλούμενη τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ παρουσιάζει την τουρκική στρατηγική στην Ανατολική Μεσόγειο ως βασικό παράγοντα που επηρεάζει τους ελληνικούς σχεδιασμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην 337 Μοίρα της Πολεμικής Αεροπορίας, με αφορμή έμβλημα που, σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, συνόδευε την παρουσία Ελλήνων πιλότων στην Κύπρο και έφερε τη φράση «Τα φαντάσματα πάνω από την Κύπρο». Η αναφορά αυτή χρησιμοποιείται από την τουρκική πλευρά για να υποστηριχθεί ότι η Αθήνα στέλνει συνεχώς συμβολικά μηνύματα στην περιοχή.

Παράλληλα, η Milliyet επαναφέρει και υπόθεση προπαγανδιστικής αλλοίωσης περιεχομένου με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όπως αναφέρει, ελληνικός λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εμφανίζεται με την ονομασία «eleftria_i_thanatos» φέρεται να στόχευσε παλαιότερη ανάρτηση της τουρκικής ομάδας επιδείξεων SOLOTÜRK, στην οποία υπήρχαν η σημαία του ψευδοκράτους και η φράση «Ne Mutlu Türküm Diyene».

Σύμφωνα με το ίδιο αφήγημα, η εικόνα φέρεται να τροποποιήθηκε ψηφιακά, με τις τουρκικές αναφορές να αντικαθίστανται από ελληνικές και κυπριακές σημαίες. Η αναφορά αυτή παρουσιάζεται από τα τουρκικά ΜΜΕ ως ένδειξη ενός νέου πεδίου αντιπαράθεσης, όχι μόνο σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο, αλλά και στο πεδίο της ψηφιακής προπαγάνδας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η τουρκική πλευρά επιχειρεί να συνδέσει διαφορετικά και ετερόκλητα γεγονότα σε ένα ενιαίο αφήγημα. Η αλλαγή ενός στρατιωτικού εμβλήματος, η παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, οι αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα» και οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα παρουσιάζονται ως κομμάτια της ίδιας εξίσωσης.

Στο τέλος, το δημοσίευμα επιχειρεί να εμφανίσει την Άγκυρα ως κεντρικό παίκτη στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η τουρκική θέση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζει καθοριστικά τις κινήσεις της Αθήνας. Πρόκειται για μια χαρακτηριστική προσέγγιση του τουρκικού Τύπου, που συχνά ερμηνεύει ακόμη και συμβολικές ελληνικές κινήσεις ως μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης με την Τουρκία.