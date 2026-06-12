Θλίψη έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη η είδηση του θανάτου της πριγκίπισσας Μπατζρακιτιάμπα, πρωτότοκης κόρης του βασιλιά Μάχα Βατζιραλονγκόρν, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια νοσηλείας σε κωματώδη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή το βασιλικό παλάτι.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Βασιλικού Οίκου, η πριγκίπισσα αντιμετώπιζε σοβαρή λοίμωξη στην κοιλιακή χώρα, με την υγεία της να παρουσιάζει συνεχή επιδείνωση τους τελευταίους μήνες, μέχρι που «απεβίωσε ειρηνικά» το βράδυ της Πέμπτης.

Important Announcement!!



​Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati, the Princess Rajasarini Siribajra, has "passed away" on Thursday, June 11, 2026, at 7:48 PM at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society, peacefully. She was 47 years old pic.twitter.com/OEx4fmx6Qo — Khun Sam (คุณสาม) | KeepCool (@KhunSam91) June 12, 2026

Ήδη από τον Μάιο, το παλάτι είχε ενημερώσει ότι η κατάστασή της είχε επιβαρυνθεί σημαντικά και ότι η λειτουργία των πνευμόνων και των νεφρών της υποστηριζόταν με μηχανικά μέσα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Μεγάλο Παλάτι της Μπανγκόκ, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί «με τις υψηλότερες τιμές σύμφωνα με τη βασιλική παράδοση».

IN MEMORIAM



Princess Bajrakitiyabha of Thailand



1978 – 2026



Photo: Royal Office of Thailand pic.twitter.com/0MlcElzHJk — The Royal News Organisation (@royalnews_org) June 12, 2026

Η πριγκίπισσα, γνωστή στους Ταϊλανδούς ως «Πριγκίπισσα Bha», ήταν το μοναδικό παιδί του μονάρχη από τον πρώτο του γάμο και αποτελούσε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της βασιλικής οικογένειας.

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια προπόνησης των σκύλων της ενόψει διαγωνισμού στην επαρχία Νακόν Ρατσασίμα, βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.

Οι γιατροί είχαν αποδώσει τότε το περιστατικό σε σοβαρό καρδιακό επεισόδιο, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένες επιπλοκές σε ζωτικά όργανα. Από εκείνη τη στιγμή παρέμεινε σε κώμα, με τη ζωή της να διατηρείται μέσω μηχανικής υποστήριξης μέχρι τον θάνατό της.

Από τη Νομική και τη διπλωματία στον αγώνα για μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη

Η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα ακολούθησε σπουδές στη Νομική και συνέχισε την ακαδημαϊκή της πορεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου απέκτησε δύο μεταπτυχιακούς τίτλους από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ.

Στα πρώτα βήματα της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας εργάστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ταϊλάνδης στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια επέστρεψε στην πατρίδα της, αναλαμβάνοντας καθήκοντα σε υπηρεσίες της Γενικής Εισαγγελίας στην Μπανγκόκ, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Από το 2012 έως το 2014 η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα υπηρέτησε ως πρέσβειρα της Ταϊλάνδης στην Αυστρία, αναπτύσσοντας στενή συνεργασία με το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC).

Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής της θητείας ανέδειξε επανειλημμένα την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο σωφρονιστικό σύστημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες γυναίκες που καταλήγουν στις φυλακές. Η Ταϊλάνδη συγκαταλέγεται άλλωστε στις χώρες με τον υψηλότερο αριθμό γυναικών κρατουμένων παγκοσμίως.

Μετά την επιστροφή της στην πατρίδα της ανέλαβε τον ρόλο της πρέσβειρας του UNODC για το Κράτος Δικαίου στη Νοτιοανατολική Ασία και συνέχισε να προωθεί αλλαγές στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης της χώρας, όπου συχνά επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές ακόμη και για υποθέσεις κατοχής μικρών ποσοτήτων ναρκωτικών.

Το 2021 ο πατέρας της, βασιλιάς Μάχα Βατζιραλονγκόρν, την τοποθέτησε επικεφαλής του ιδιωτικού σώματος ασφαλείας του, απονέμοντάς της παράλληλα τον βαθμό του στρατηγού.

Η πριγκίπισσα ήταν γνωστή και για την αγάπη της προς τον αθλητισμό και τη φυσική κατάσταση, συμμετέχοντας συχνά σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων.

Το όνομά της βρισκόταν στο επίκεντρο των σεναρίων για τον θρόνο της Ταϊλάνδης

Οι ικανότητές της, αλλά και η εμπιστοσύνη που φαινόταν να της δείχνει ο βασιλιάς, την είχαν καταστήσει κεντρικό πρόσωπο στις συζητήσεις γύρω από τη διαδοχή του θρόνου.

Ο 73χρονος βασιλιάς δεν έχει ορίσει ακόμη επίσημο διάδοχο. Αν και η παράδοση στην Ταϊλάνδη θέλει τον θρόνο να περνά σε άνδρα κληρονόμο, τροποποίηση του Συντάγματος το 1974 επιτρέπει και σε γυναίκα να ανέλθει στον θρόνο.

Ο μονάρχης έχει πέντε γιους. Οι τέσσερις, από τον δεύτερο γάμο του, απομακρύνθηκαν από τη βασιλική οικογένεια το 1996 και έκτοτε ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη μητέρα τους. Ο πέμπτος γιος του, πρίγκιπας Ντιπανγκόρν, που προέρχεται από τον τρίτο γάμο του βασιλιά, θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχος, αν και κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με την ικανότητά του να αναλάβει τον ρόλο του μονάρχη.

Για πολλούς υποστηρικτές της μοναρχίας, η πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα θεωρούνταν η καταλληλότερη προσωπικότητα για να διαδεχθεί τον πατέρα της, είτε ως βασίλισσα είτε ως αντιβασιλέας στο πλευρό του πρίγκιπα Ντιπανγκόρν.

Ο θάνατός της αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της διαδοχής στην Ταϊλάνδη, ένα θέμα που σπάνια συζητείται δημόσια εξαιτίας της αυστηρής νομοθεσίας περί προσβολής της μοναρχίας που ισχύει στη χώρα.