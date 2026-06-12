Αυτή την ώρα η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει τη Φερεντσβάρος στον τελικό του Final 4 του Champions League στη Μάλτα, με τις δύο ομάδες να έχουν από μια Πλευρίτου.

Συγκκριμένα, με την Ουγγρική Φερεντσβάρος αγωνίζεται η Ελευθερία Πλευρίτου και με το σκουφάκι του Ολυμπιακού η Βασιλική Πλευρίτου η οποία είναι και αρχηγός της ομάδας.

Έτσι η οικογένεια Πλευρίτου, ο μπαμπάς, η μαμά και η Μαργαρίτα, εμφανίστηκαν στη Μάλτα με ένα απίθανο μπλουζάκι που συνδυάζει και τις δύο αδελφές.

Τύπωσαν στην μπλούζα την Ελευθερία και την Βασιλική και έγραψαν «Plevritou VS Plevritou» και πήραν τις θέσεις τους στις κερκίδες, για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό.