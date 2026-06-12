Με μια απίστευτη κατάθεση ψυχής η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού έκανε την ανατροπή στο φινάλε του τελικού του Champions League, νίκησε την Φερεντσβάρος με 17-14 και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης!

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά τον τελικό και με σκόρερ τις Άντριους, Σιούτη και Τριχά έκανε γρήγορα το 4-1 υπέρ του, μέχρι να μειώσει με δύο τέρματα της Γκουρισάτι για το 4-3 του πρώτου οκταλέπτου.

Στο δεύτερο οκταλέπτου η Σιούτη έκανε το 5-3, η Κέστελι μείωσε σε 5-4 με δυνατό σουτ με τη Νίνου να διαμορφώνει με ωραίο γκολ το 7-5, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον μεγάλο τελικό.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Τριχά έκανε το 8-5, ωστόσο ακολούθησε ένα κακό διάστημα για τον Ολυμπιακό, στο οποίο η Φερεντσβάρος πέτυχε τέσσερα τέρματα με τις Φάρκας και Γκουρισάτι και πέρασε μπροστά.

Με την έναρξη του τελευταίου οκταλέπτου η Γκουρισάτι έκανε το 10-12 για την ομάδα της Ουγγαρίας, πήγε και στο 12-14 αλλά ο Ολυμπιακός επέστρεψε. Στο τελευταίο 1:20 οι Άντριους και Σάντα 13 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα ισοφάρισαν σε 14-14 και ο τελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Στην διαδικασία των πέναλτι ο Ολυμπιακός δεν δέχθηκε κανένα γκολ με την Φαν ντεν Ντόμπελστιν να έχει τρεις επεμβάσεις και με 17-14 κατέκτησε ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο!

Tα οκτάλεπτα: 4-3, 3-2, 3-6, 4-3. (πεν. 3-0)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 1, Τριχά 2, Άντριους 5, Σιούτη 2, Δρακωτού, Ε. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ: Κις, Ελ. Πλευρίτου 2, Μάτε, Γκουρισάτι 7, Βάλι, Κέστελι 2, Λαϊμέτερ, Κούνα, Μπέα Ορτίθ 1, Φάρκας 1, Σίλαγκι, Νέζμελι, Ντε Φρις 1, Μπόντσα.