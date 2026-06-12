Άγριο φονικό 31χρονου στην περιοχή της ιχθυόσκαλας της Χίου. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα τη νύχτα Τετάρτης 10 προς Πέμπτη 11 Ιουνίου 51χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 31χρονο ανιψιό του.

Ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χίου, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά τελικά υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματα του.

Σε βάρος του 51χρονου, που συνελήφθη χθες μετά τον θανάσιμο τελικά τραυματισμό του 31χρονου, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και της παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 16,5 εκατοστών.