Οι πιο διάσημες ιπποδρομίες του κόσμου, το περίφημο Royal Ascot, ξεκινά τη ερχόμενη εβδομάδα στην Αγγλία, συγκεντρώνοντας όπως κάθε χρόνο τα φώτα της δημοσιότητας παγκοσμίως.

Με ενδυματολογικό κώδικα που προστάζει «γραμμές» της εποχής του Βασιλιά Εδουάρδου VII και με έναν αναλυτικό κατάλογο που περιλαμβάνει και την παραμικρή λεπτομέρεια υπηρεσιών, από την στάθμευση ελικοπτέρων μέχρι την παροχή αναπηρικών αμαξιδίων και τις προσφερόμενες ανέσεις από το ρεστοράν των ιδιοκτητών ίππων μέχρι τις προσφερόμενες εκπτώσεις σε υπηρεσίες σε όλη την εγκατάσταση, οι ιπποδρομίες ξεκινούν με κάθε επισημότητα την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου.

Στις κοσμοπολίτικες αυτές ιπποδρομίες ο ενθουσιασμός και η συγκίνηση της νίκης σε έναν αγώνα είναι ασύγκριτες, για τους ιδιοκτήτες καθαρόαιμων αλόγων, στους οποίους εκτός του ότι θα προσφερθεί μια ειδική εκδήλωση στην αίθουσα των Νικητών με σαμπάνια και καναπεδάκια θα έχουν πλέον την μοναδική ευκαιρία να μιλούν για τα «αίματα» των αλόγων τους, κάτι που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην αναπαραγωγή καθαρόαιμων αλόγων παγκοσμίως.

Μάλιστα στους νικητές προσφέρεται και ένα στικάκι με τον αγώνα που βγήκε νικητής ο ίππος τους προκειμένου όχι μόνο να θυμούνται στην στιγμή αλλά και να διαπραγματευτούν ανάλογα την εποχή της αναπαραγωγής των αλόγων. Ταυτόχρονα γίνεται γνωστό πως οι ιδιοκτήτες των αλόγων κούρσας έχουν την δυνατότητα να προσωποποιήσουν τα διακριτικά σήματα των ίππων των αναβατών όσο και αυτά που φέρουν οι ίδιοι στο πέτο τους.

Για τους επισκέπτες πάλι είναι σίγουρα μια μοναδική εμπειρία καθώς έχουν την δυνατότητα αγοράζοντας τα εισιτήρια τους και με κάποιες επιπλέον χρεώσεις που δεν είναι υπέρογκες να απολαύσουν το καλύτερο φαγητό, κρασί και σαμπάνια με θέα την πίστα μέσα από την γυάλινη πρόσοψη του ρεστοράν «OΝ5».

Στους επισκέπτες δίνεται επίσης η δυνατότητα να επισκεφθούν τους χώρους περιπάτου των άλογων καθώς και την αρένα παρέλασης που η πρόσβαση σε αυτές γίνεται μέσω των εγκαταστάσεων των ιδιοκτητών και των προπονητών στο «Old Paddock Complex».