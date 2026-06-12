Αποκαλυπτικά στοιχεία για τη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά σε μαθητές σχολείων στα βόρεια προάστια της Αττικής έρχονται στο φως μετά τη μεγάλη επιχείρηση των Αρχών.

Οι ανήλικοι dealers φέρονται να είχαν δημιουργήσει οργανωμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών, με πελάτες ακόμη και παιδιά Γυμνασίου, ενώ δεν δίσταζαν να χρησιμοποιούν βία, απειλές και ξυλοδαρμούς για την είσπραξη χρημάτων από όσους τους χρωστούσαν.

Βίντεο ντοκουμέντο: Ξυλοκοπούν ανήλικο για χρέη από ναρκωτικά

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το MEGA, βίντεο καταγράφει τον φερόμενο αρχηγό της οργάνωσης και ακόμη τρία μέλη να επιτίθενται σε ανήλικο που τους όφειλε χρήματα.

Στο οπτικό υλικό φαίνονται να τον τραβούν βίαια έξω από αυτοκίνητο, να τον ρίχνουν στο έδαφος και να τον ξυλοκοπούν μπροστά σε περαστικούς.

Λίγη ώρα αργότερα, οι ίδιοι επέστρεψαν στο σημείο προκειμένου να τον εκφοβίσουν εκ νέου, στέλνοντας μήνυμα προς όσους δεν κατέβαλλαν τα χρήματα που απαιτούσαν.

Το συγκεκριμένο βίντεο αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την ταυτοποίηση του αρχηγικού μέλους και την αποκάλυψη της συνολικής δράσης του κυκλώματος.

Οι σοκαριστικοί διάλογοι: «Βάρα τα για να φοβηθούν»

Οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι Αρχές αποτυπώνουν τη σκληρότητα με την οποία λειτουργούσαν τα μέλη της οργάνωσης.

Σε έναν από τους διαλόγους συζητούν ανοιχτά τη χρήση βίας ως μέσο επιβολής:

«Στην τραμπούκα και στο ξύλο για να φοβηθούν».

«Τώρα πρέπει να περάσει δύσκολη περίοδος για τα μικρά».

«Κάνε το ίδιο, βάρα τα».

Οι συνομιλίες αποκαλύπτουν ότι η βία αποτελούσε βασικό εργαλείο για τον έλεγχο τόσο των πελατών όσο και των νεότερων μελών που στρατολογούσαν.

Στόχος μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι διακινητές προσέγγιζαν συστηματικά ανήλικους μαθητές, επιχειρώντας να τους εντάξουν στο κύκλωμα ή να τους μετατρέψουν σε πελάτες.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης κινούνταν σε σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, στάσεις λεωφορείων και σχολικά προαύλια, αναζητώντας νέους αγοραστές.

Σε μία από τις συνομιλίες γίνεται αναφορά ακόμη και σε μαθητή της Α’ Γυμνασίου που φέρεται να προσεγγίστηκε για να συμμετάσχει στη διακίνηση ναρκωτικών.

Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση πώλησης κοκαΐνης σε 14χρονη μαθήτρια, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη διείσδυση των κυκλωμάτων σε νεαρές ηλικίες.

«Οι πελάτες μου δίνουν Πανελλήνιες»

Αποκαλυπτικός είναι και διάλογος μεταξύ μελών της οργάνωσης, όπου γίνεται αναφορά σε μαθητές που προετοιμάζονταν για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

«Θα σου δώσω κάποιες από τις πάσες μου».

«Γιατί;»

«Γιατί οι δικοί μου πελάτες αυτή την εβδομάδα δίνουν Πανελλήνιες».

Η συνομιλία δείχνει ότι τα μέλη του κυκλώματος γνώριζαν προσωπικά πολλούς από τους πελάτες τους, οι οποίοι ήταν μαθητές σχολείων της περιοχής.

Κρυψώνες, κωδικοί και πολυτελή αυτοκίνητα

Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η δράση των δύο οργανώσεων ήταν ιδιαίτερα οργανωμένη. Τα μέλη χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, ενώ είχαν αναπτύξει δικό τους κώδικα επικοινωνίας για να αποφεύγουν τον εντοπισμό.

Οι ποσότητες κάνναβης αναφέρονταν ως «μπλούζες», τα χρήματα ως «λεκ», ενώ τα νεαρότερα μέλη αποκαλούνταν «μικρά» ή «πιτσιρίκια». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ναρκωτικές ουσίες αποθηκεύονταν ακόμη και σε πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ, μέσα στο οποίο βρέθηκαν ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων.

Μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, το κύκλωμα φέρεται να είχε διακινήσει περίπου 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε ανήλικους πελάτες.

Εγκαταλελειμμένο σπίτι ως αποθήκη ναρκωτικών

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε χρησιμοποιούσε ως κρυψώνα ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στους Θρακομακεδόνες. Στις συνομιλίες τους το αποκαλούσαν με την κωδική ονομασία «τραπ», ενώ εκεί φέρονται να αποθήκευαν τις ναρκωτικές ουσίες πριν από τη διακίνησή τους.

Η δράση των κυκλωμάτων εκτεινόταν σε αρκετές περιοχές των βορείων προαστίων, μεταξύ των οποίων η Εκάλη, η Δροσιά, ο Διόνυσος, η Νέα Ερυθραία και οι Θρακομακεδόνες. Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων ατόμων στο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που είχε ως βασικό στόχο ανήλικους μαθητές.