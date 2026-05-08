Στο φως ήρθε η δράση μιας ανήλικης συμμορίας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των ιδιοκτητών οχημάτων στο Ηράκλειο, καθώς, μετά από συστηματική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων, ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι που εμπλέκονται σε 14 κλοπές από αυτοκίνητα και δύο κλοπές οχημάτων.



Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο εξ αυτών, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν και δύο μητέρες, ηλικίας 36 και 37 ετών. Σε βάρος των γυναικών σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, καθώς η δράση των παιδιών τους ήταν καταιγιστική. Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από το νεαρό της ηλικίας των δραστών.



Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανήλικοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και, τουλάχιστον από τις 22.04.2025 έως τις 06.05.2026, προέβαιναν συστηματικά σε κλοπές από σταθμευμένα οχήματα στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Συνολικά διέπραξαν 14 κλοπές σε ΙΧΕ και ΔΧΕ (ταξί), εκ των οποίων επτά τετελεσμένες και επτά απόπειρες, αφαιρώντας χρηματικό ποσό 1.017 ευρώ, τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα tablet και ένα ανταλλακτικό εξάρτημα αυτοκινήτου.



Επιπλέον, σύμφωνα με την Αστυνομία, αφαίρεσαν δύο ενοικιαζόμενα ΙΧΕ οχήματα, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετακίνησης για τη διευκόλυνση της δράσης τους. Ο ένας ανήλικος συνελήφθη κατά τις βραδινές ώρες της περασμένης Τετάρτης 6-5-2026, μετά από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με ένα από τα κλεμμένα οχήματα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Μέσα σε ένα 24ωρο συνελήφθη ακόμη ένας ανήλικος (7-5-2026) ο οποίος ήταν υπό επιτήρηση και υποχρεωμένος να εμφανίζεται σε αστυνομική υπηρεσία.



Τα αφαιρεθέντα οχήματα εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Για την πλήρη διερεύνηση της δράσης της ομάδας, η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.