Παρά τη θετική υποδοχή που επιφύλαξαν οι συνταξιούχοι στην κυβερνητική απόφαση να καταργηθεί η μείωση των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, θεωρούν ότι η παρέμβαση δεν λύνει οριστικά το πρόβλημα. Όπως υποστηρίζουν, η ρύθμιση αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, δεν αποκαθιστά όλες τις αδικίες που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και δεν δίνει απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν χιλιάδες οικογένειες.

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, κάνει λόγο για μια θετική μεν εξέλιξη, αλλά με σημαντικά κενά. Ειδικότερα, χαρακτηρίζει σωστή την απόφαση να διατηρείται εφ’ όρου ζωής η σύνταξη χηρείας στο 70% της σύνταξης του θανόντος, ωστόσο επισημαίνει ότι η προωθούμενη ρύθμιση δεν αντιμετωπίζει όλες τις εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η πρώτη ένσταση αφορά το εύρος των δικαιούχων. Σύμφωνα με το Δίκτυο, οι αλλαγές δεν καλύπτουν όλους όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας, καθώς εκτός της ρύθμισης παραμένουν οι περιπτώσεις στις οποίες ο θάνατος του ασφαλισμένου σημειώθηκε πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και ο επιζών σύζυγος λαμβάνει παράλληλα και δική του σύνταξη. Για την κατηγορία αυτή, όπως αναφέρουν οι συνταξιούχοι, εξακολουθεί να μην προβλέπεται αποκατάσταση των περικοπών.

Το δεύτερο σημείο αφορά τους συνταξιούχους χηρείας του πρώην ΟΓΑ. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων σημειώνουν ότι στις κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν υπήρξε σαφής αναφορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το αν θα καλυφθεί πλήρως από τη νέα νομοθετική παρέμβαση.

Εξίσου σημαντική θεωρούν την απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης για την επιστροφή των ποσών που έχασαν όσοι υπέστησαν μειώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Η ρύθμιση, όπως επισημαίνουν, επαναφέρει τη σύνταξη στο 70% από την έναρξη ισχύος της, χωρίς όμως να προβλέπει αναδρομική αποκατάσταση των απωλειών που ήδη έχουν υποστεί οι δικαιούχοι.

Παράλληλα, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων ασκεί κριτική και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στις επικουρικές συντάξεις χηρείας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, όπου -όπως υποστηρίζεται- εξακολουθούν να ισχύουν περικοπές μετά την παρέλευση της τριετίας, χωρίς να προβλέπεται κάποια παρέμβαση.

Τι αλλάζει με τη νέα ρύθμιση

Η κυβέρνηση προχωρά στην οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση τριών ετών από τον θάνατο του ασφαλισμένου για όσους απέκτησαν δικαίωμα σύνταξης με το καθεστώς που ισχύει μετά τον νόμο Κατρούγκαλου.

Με τη νέα διάταξη, το ποσοστό της σύνταξης δεν θα μειώνεται πλέον από το 70% στο 35%, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει άλλη κύρια σύνταξη.

Παράλληλα, όσοι είχαν ήδη υποστεί τη συγκεκριμένη μείωση θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται εκ νέου στο 70%, εξέλιξη που αφορά κυρίως δικαιούχους του Δημοσίου και του πρώην ΟΓΑ.

Η ρύθμιση προβλέπει ακόμη ότι όσοι λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα χάσουν καμία από τις δύο, διατηρώντας το συνολικό ύψος των αποδοχών τους.

Παρά τις αλλαγές, οι οργανώσεις των συνταξιούχων επιμένουν ότι η τελική νομοθετική διάταξη θα πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να καλύπτει το σύνολο των δικαιούχων, να αντιμετωπίζει τις εκκρεμότητες στις επικουρικές συντάξεις και να δίνει λύση και στο ζήτημα των ποσών που περικόπηκαν τα προηγούμενα χρόνια.