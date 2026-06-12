Σημαντικό βήμα στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα κράτη-μέλη συμφώνησαν στο άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου για τις δύο υποψήφιες χώρες.

Την εξέλιξη ανακοίνωσαν με κοινή ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάνοντας λόγο για «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ανοίγει το κεφάλαιο των θεμελιωδών αρχών

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στην επικείμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη, όπου θα ανοίξει το πρώτο διαπραγματευτικό cluster, αυτό των θεμελιωδών αρχών.

Πρόκειται για τον πυρήνα της ενταξιακής διαδικασίας, καθώς καλύπτει ζητήματα όπως το κράτος δικαίου, η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ευθυγράμμιση με τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση της Ουκρανίας και της Μολδαβίας σε πιο ουσιαστικό στάδιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Μήνυμα στήριξης σε Κίεβο και Κισινάου

Στην κοινή τους δήλωση, Κόστα και φον ντερ Λάιεν τόνισαν ότι η απόφαση αποτελεί αναγνώριση της αποφασιστικότητας και της προσπάθειας που έχουν καταβάλει οι δύο χώρες στην προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Η Ουκρανία συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία εν μέσω πολέμου, ενώ η Μολδαβία βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με σοβαρές πολιτικές, οικονομικές και γεωπολιτικές πιέσεις.

Παρά τις προκλήσεις, οι δύο χώρες έχουν προχωρήσει σε αλλαγές που, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πλευρά, επιτρέπουν την έναρξη της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων.

«Η διεύρυνση είναι στρατηγική επιλογή»

Οι δύο επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών υπογράμμισαν ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί απλώς τεχνική διαδικασία, αλλά στρατηγική επιλογή.

Όπως σημείωσαν, η προσφορά της ΕΕ για ειρήνη, σταθερότητα και ευκαιρίες παραμένει «απαράμιλλη», ενώ μια μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται κρίσιμη σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας.

Το μήνυμα των Βρυξελλών είναι σαφές: η ένταξη νέων χωρών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, αντιμετωπίζεται ως επένδυση στην ασφάλεια, την ευημερία και τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Μακρά η διαδρομή μέχρι την ένταξη

Παρά την πολιτική σημασία της απόφασης, η ενταξιακή διαδικασία παραμένει μακρά και απαιτητική.

Το άνοιγμα του πρώτου cluster δεν σημαίνει άμεση ένταξη, αλλά την έναρξη μιας διαδικασίας στην οποία οι δύο χώρες θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ευθυγραμμιστούν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να εφαρμόσουν βαθιές θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Ωστόσο, για την Ουκρανία και τη Μολδαβία, η απόφαση αποτελεί ισχυρό πολιτικό σήμα στήριξης και επιβεβαίωση ότι η ευρωπαϊκή τους προοπτική παραμένει ενεργή.