Σημαντικό χτύπημα σε εγκληματικό κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και στην παράνομη εμπορία όπλων κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία στη Ζάκυνθο.

Την επιχείρηση πραγματοποίησε η υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στο πλαίσιο της έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ημεδαπών, δύο 41χρονων και ενός 19χρονου, οι οποίοι φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, αρχηγικό ρόλο είχε ένας από τους 41χρονους, ο οποίος συντόνιζε τη δράση της ομάδας, έχοντας ως άμεσους συνεργάτες τον δεύτερο 41χρονο και τον 19χρονο.

Η αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, πολύμηνες παρακολουθήσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και εξειδικευμένη ανάλυση των εμπλεκομένων. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Κατά τις έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες πίσω από ψευδοτοίχους σε ντουλάπες υπνοδωματίων. Οι κρύπτες άνοιγαν μέσω ηλεκτρικού μηχανισμού με χρήση κωδικού, ενώ στο εσωτερικό τους βρέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών.

Συνολικά κατασχέθηκαν εννέα λειτουργικά πιστόλια, 22 γεμιστήρες, 2.372 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο, χειροπέδες, σιδερογροθιά, τέσσερις αναδιπλούμενοι σουγιάδες, τρία μαχαίρια με θήκες μεταφοράς, τσεκούρι, καθώς και ο μηχανισμός ενεργοποίησης της κρύπτης.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν 13 χρυσές λίρες Αγγλίας, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ζυγαριά ακριβείας, ασύρματος, καταγραφικά ασφαλείας, αποθηκευτικά μέσα δεδομένων, πλήθος εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων που εξετάζονται από τις Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθη επίσης ένας 66χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν κυνηγετικό όπλο, αλεξίσφαιρο γιλέκο, φυσίγγια και πτυσσόμενο γκλοπ, καθώς και ένας 40χρονος για κατοχή μικροποσότητας κοκαΐνης.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αλλά και άλλα αδικήματα, ενώ σε δύο εξ αυτών είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.