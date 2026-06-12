O Tάσος Μπακασέτας έχει ενημερωθεί πως δεν υπολογίζεται από τον Γιάκομπ Νίστρουπ και το κλαμπ θα τον διευκολύνει στο να βρει νέα ομάδα. Ακόμη και χρηματοδοτώντας σε μεγάλο βαθμό το πρώτο χρόνο του συμβολαίου του! Στον Παναθηναϊκός πάντως έχει αποδοχές πάνω από 1.600.000 ευρώ. Ωστόσο, ο προπονητής δεν ήταν αυτός που αποφάσισε να του δείξει την πόρτα της εξόδου.

Πώς και γιατί ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να… διώξει τον Τάσο Μπακασέτα παρότι έχει συμβόλαιο και η μεταγραφή-έκπληξη που ετοιμάζει ο Χαβιέ Ριμπάλτα στην ΑΕΚ. Διαβάστε στο Sportdog.gr