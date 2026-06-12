Οι επενδύσεις σε νέα ξενοδοχεία στην Ελλάδα δεν ορρωδούν προς ουδενός. Η ξενοδοχειακή αγορά στην χώρα συνεχίζει να προσελκύει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια, με νέα έργα να δρομολογούνται σε νησιωτικούς προορισμούς, περιφερειακές περιοχές και το κέντρο της Αθήνας.

Παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και τις πιέσεις που δέχεται διεθνώς ο τουριστικός κλάδος, οι επενδυτές εξακολουθούν να τοποθετούνται δυναμικά στην ελληνική φιλοξενία, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τους στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου.

Από νέες ξενοδοχειακές μονάδες σε Κυκλάδες και Ιόνιο μέχρι ανακαινίσεις υφιστάμενων καταλυμάτων και επενδύσεις πολυτελείας στην Αθήνα, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται ένα ευρύ φάσμα έργων που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Νέα ξενοδοχεία σε Νάξο και Σκύρο

Στις Κυκλάδες, η Νάξος ετοιμάζεται να αποκτήσει νέο ξενοδοχείο τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων τεσσάρων αστέρων στην περιοχή Αλυκό Σαγκρίου. Η επένδυση θα αναπτυχθεί σε έκταση περίπου δέκα στρεμμάτων και θα περιλαμβάνει υπόγειους χώρους και κολυμβητικές δεξαμενές. Η σχετική προέγκριση οικοδομικής άδειας έχει ήδη εκδοθεί από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενώ φορέας υλοποίησης είναι η εταιρεία ΡΑΧΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Την ίδια ώρα, νέα τουριστική μονάδα τεσσάρων αστέρων προγραμματίζεται και στη Σκύρο. Το έργο αφορά την ανέγερση πέντε νέων κτιρίων με υπόγειο και τρεις κολυμβητικές δεξαμενές στην περιοχή Λούρια Μώλου. Η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί σε έκταση περίπου 1,4 στρεμμάτων και ενισχύει τη σταδιακή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού.

Οι δύο αυτές επενδύσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά έργων που τα τελευταία χρόνια αναβαθμίζουν τις υποδομές φιλοξενίας των Κυκλάδων και των νησιών του Αιγαίου, ανταποκρινόμενες στη συνεχιζόμενη ζήτηση για ποιοτικότερες τουριστικές υπηρεσίες.

Επένδυση 8,75 εκατ. ευρώ στην Κεφαλονιά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το νέο ξενοδοχειακό συγκρότημα που σχεδιάζεται στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς. Η επένδυση, προϋπολογισμού 8,75 εκατ. ευρώ, προωθείται από την εταιρεία «Απολλώνιον Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Α.Ε.» και προβλέπει τη δημιουργία μονάδας πέντε αστέρων δυναμικότητας 137 κλινών.

Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση σχεδόν 50 στρεμμάτων στην περιοχή «Μέγας Λάκκος» και θα περιλαμβάνει έντεκα κτίρια διαμονής, κεντρικό κτίριο κοινόχρηστων λειτουργιών, χώρους εστίασης, βιβλιοθήκη, business center, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.

Ξεχωριστό στοιχείο της επένδυσης αποτελεί η δημιουργία οργανωμένης ζώνης αναψυχής με water park, που θα περιλαμβάνει τρεις πισίνες, νεροτσουλήθρες και ένα «lazy river» μήκους περίπου 180 μέτρων. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες νέες επενδύσεις που δρομολογούνται στο Ιόνιο.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο Γεράσιμος Στρίντζης, μέλος της γνωστής ακτοπλοϊκής οικογένειας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ενισχύει την παρουσία του στον ξενοδοχειακό κλάδο, επενδύοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Ανακαινίσεις που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν

Πέρα από τις νέες μονάδες, κινητικότητα καταγράφεται και στον τομέα των ανακαινίσεων.

Στην Ολυμπιακή Ακτή Κατερίνης προχωρά πρόγραμμα ανακαίνισης ξενοδοχειακού ακινήτου τεσσάρων ορόφων, με εργασίες επισκευής, εκσυγχρονισμού και αναδιαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων.

Αντίστοιχα, στην Ελευθερούπολη Παγγαίου εγκρίθηκε νέο έργο αναβάθμισης ξενοδοχειακής μονάδας που περιλαμβάνει εσωτερικές διαρρυθμίσεις, βελτιώσεις λειτουργικών χώρων και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου.

Οι επενδύσεις αυτές αποτυπώνουν μια ευρύτερη τάση που καταγράφεται σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν να ανακαινίσουν και να επανατοποθετήσουν τα καταλύματά τους στην αγορά, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων ταξιδιωτών.

Boutique πολυτέλεια στην «καρδιά» της Αθήνας

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στην πρωτεύουσα, όπου συνεχίζεται η αξιοποίηση εμβληματικών ακινήτων για τουριστική χρήση.

Η Domes Resorts, σε συνεργασία με την Prodea Investments, προχωρά στη δημιουργία νέου boutique ξενοδοχείου πέντε αστέρων στην Πλατεία Μητροπόλεως, σε ένα από τα πλέον προνομιακά σημεία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Το έργο αφορά τη μετατροπή διατηρητέου κτιρίου στη συμβολή της Πλατείας Μητροπόλεως με την οδό Αγγέλου Βλάχου σε μονάδα πολυτελούς φιλοξενίας 36 δωματίων. Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας άνω των 3.000 τετραγωνικών μέτρων, φιλοξενούσε κατά το παρελθόν εμπορικές δραστηριότητες, γραφεία και τραπεζικές υπηρεσίες.

Η νέα μονάδα θα απευθύνεται σε ταξιδιώτες υψηλών απαιτήσεων που επιλέγουν το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, λίγα μόλις βήματα από τη Μητρόπολη, την Πλάκα, την Ερμού και το Σύνταγμα. Παράλληλα, η επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Prodea για ενίσχυση της παρουσίας της στον ξενοδοχειακό κλάδο μέσω αξιοποίησης ακινήτων υψηλής αξίας.

Η εμπιστοσύνη των επενδυτών παραμένει ισχυρή

Το πλήθος και η γεωγραφική διασπορά των έργων που προωθούνται αυτή την περίοδο επιβεβαιώνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς τομείς της οικονομίας για επενδύσεις.

Από τις Κυκλάδες και το Ιόνιο μέχρι τη Μακεδονία και το κέντρο της Αθήνας, οι επενδυτές τοποθετούνται σε νέες αναπτύξεις, αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και έργα πολυτελούς φιλοξενίας που απευθύνονται σε ταξιδιώτες υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τις διεθνείς προκλήσεις, η χώρα συνεχίζει να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον, ενισχύοντας την ποιότητα των τουριστικών υποδομών της και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.