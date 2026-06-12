Στη σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, ο οποίος καταζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία της Interpol, προχώρησαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για αδικήματα που σχετίζονται με την παρασκευή, επεξεργασία και διακίνηση επιβλαβών φαρμακευτικών προϊόντων.

Για τον εντοπισμό του, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες καθώς και οι δίαυλοι της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Interpol, ενώ στην αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ειδικότερα, ο 43χρονος αναζητούνταν από τις αρχές της χώρας του προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απείθεια και διενέργεια παράνομων παιγνίων.

Παράλληλα, κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν σε σακίδιο εντός του δωματίου του και κατασχέθηκαν 5.342 δισκία νευρολογικών και ψυχιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, λόγος για τον οποίο συνελήφθη, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος έτερου Τούρκου υπηκόου, καθώς κατά την έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο προδήλως πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.