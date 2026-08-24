Ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, βάφτισαν την επτά μηνών κόρη τους την Κυριακή 23 Αυγούστου στον ιερό ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Η νεοφώτιστη πήρε το όνομα Λυδία, με το ζευγάρι να επιλέγει να κρατήσει την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό του μόνο ελάχιστα πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον.

Οι εμφανίσεις και ο στολισμός του ναού

Για τη συγκεκριμένη μέρα, οι γονείς, που είχαν παντρευτεί τον Μάιο του 2024, επέλεξαν ενδυματολογικές επιλογές σε λευκούς τόνους. Ο πατέρας εμφανίστηκε με κοστούμι και καρό σακάκι με λεπτή ρίγα, ενώ η μητέρα επέλεξε μίντι φόρεμα με κεντημένα στοιχεία.

Ο διακοσμητικός σχεδιασμός του χώρου κινήθηκε σε γήινα χρώματα, με κυρίαρχο το λευκό στα υφάσματα και τα μπαλόνια, πλαισιωμένα από ασημένιες πινελιές. Μετά το τέλος του μυστηρίου, η οικογένεια φωτογραφήθηκε στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας.