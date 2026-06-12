Μια πρωτοφανής τραγωδία στην Ιρλανδία έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ, καθώς δύο νέοι άνδρες, οι οποίοι είχαν παντρευτεί πριν από μόλις έναν μήνα, άφησαν την τελευταία τους πνοή στο σπίτι τους με διαφορά ελάχιστων εικοσιτετραώρων.

Πρόκειται για τον 23χρονο Άνταμ Χέντσεκ, που απεβίωσε αιφνιδίως την περασμένη Τρίτη, και τον σύζυγό του, Τόμας Φέλερ, ο οποίος ξεψύχησε το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Κάρικ-ον-Σουρ, με την είδηση του διπλού χαμού τους να επιβεβαιώνεται από γραφείο τελετών στο Κλονμέλ.

Το κύμα συμπαράστασης και η καμπάνια για την κηδεία

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκατοντάδες άνθρωποι που τους γνώριζαν άφησαν μηνύματα, εκφράζοντας τη βαθιά τους οδύνη για την απώλεια.

Μια πρώην μαθήτριά του σημείωσε: «Πολύ λυπηρό. Ο Άνταμ μου έκανε για ένα διάστημα μαθήματα πιάνου. Ήταν εξαιρετικός δάσκαλος και υπέροχος άνθρωπος. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ένας άλλος πολίτης που είχε συνεργαστεί μαζί τους τόνισε: «Είναι πολύ στενάχωρο να το ακούω. Γνωρίσαμε τον Άνταμ και τον Τόμας πέρυσι και η ενέργεια και η αγάπη τους για τη ζωή ήταν μεταδοτικές».

Η θεία του Άνταμ, Μίρκα Κοχούτοβιτσοβα, ξεκίνησε άμεσα διαδικτυακή καμπάνια για να καλυφθεί το κόστος της κοινής τελετής και της αποτέφρωσης.

Στο κείμενο της καμπάνιας, η ίδια εξήγησε: «Συγκεντρώνω χρήματα για την κοινή κηδεία του ανιψιού μου, Άνταμ Χέντσεκ, και του συζύγου του, Τόμας Φέλερ, οι οποίοι έφυγαν τραγικά από τη ζωή στις 2 και 5 Ιουνίου 2026 αντίστοιχα».

Συμπληρώνοντας το αίτημά της, η Κοχούτοβιτσοβα κατέληξε: «Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα οποιαδήποτε δωρεά για να καλυφθούν τα έξοδα της τελετής και της αποτέφρωσης των νεόνυμφων».

Η ανταπόκριση των πολιτών που συγκλονίστηκαν από τη συγκεκριμένη τραγωδία στην Ιρλανδία ήταν ακαριαία, καθώς μέσα σε ελάχιστες ημέρες συγκεντρώθηκε πλήρως ο οικονομικός στόχος των 12.000 ευρώ για την πραγματοποίηση της κοινής κηδείας.