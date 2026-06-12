Το υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας καταδίκασε την απόφαση των ΗΠΑ να εγκρίνουν την πώληση προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος και συναφούς στρατιωτικού εξοπλισμού προς τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο KCNA.

Σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για κίνηση που ενισχύει την ένταση στην κορεατική χερσόνησο, προειδοποιώντας ότι οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ουάσινγκτον ευθύνεται για την όξυνση του κλίματος ασφαλείας, καλώντας εμμέσως σε αναθεώρηση της πολιτικής στρατιωτικών ενισχύσεων προς τη Σεούλ.

Ο γενικός διευθυντής διεθνών σχέσεων του βορειοκορεατικού υπουργείου δήλωσε πως η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσινγκτον και Σεούλ «ενισχύεται συστηματικά» παρά τη «διεθνή ανησυχία» σχετικά με τις αυξανόμενες εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε πως το πράσινο φως που άναψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην πώληση προηγμένων πυραύλων αέρος-αέρος και συναφούς εξοπλισμού στη Νότια Κορέα, αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα.

«Οι εξαγωγές αμερικανικών όπλων είναι πολεμικές εξαγωγές», δήλωσε ο αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως η Βόρεια Κορέα θα εξακολουθήσει να ενισχύει τις δυνάμεις αποτροπής προκειμένου να διατηρήσει την περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.

Η Βόρεια Κορέα επικρίνει συχνά τη στρατιωτική συνεργασία ΗΠΑ και Νότιας Κορέας ως προετοιμασία για πόλεμο.