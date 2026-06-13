Η αμερικανική Δικαιοσύνη ενέκρινε την εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance, έναντι 111 δισ. δολαρίων, δίνοντας το «πράσινο φως» σε μια συμφωνία που αναμένεται να αναδιαμορφώσει ριζικά τον παγκόσμιο χάρτη των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας για την εξαγορά του ιστορικού στούντιο του Χόλιγουντ, στο οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων τα CNN και HBO, σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες συγκέντρωσης ισχύος στον κλάδο.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι πραγματοποίησε «ενδελεχή» έρευνα για το προτεινόμενο deal και κατέληξε στο συμπέρασμα πως «δεν είναι πιθανό να προκληθεί βλάβη στον ανταγωνισμό ή στους Αμερικανούς καταναλωτές». Αντιθέτως, εκτίμησε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να «ενισχύσει τον ανταγωνισμό στο ευρύτερο οικοσύστημα των μέσων και της ψυχαγωγίας, με οφέλη για καταναλωτές και εργαζόμενους».

Παρά την έγκριση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια εξετάζουν το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών για να την μπλοκάρουν. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, έχει εκφράσει ανησυχίες ότι η εξαγορά θα περιορίσει περαιτέρω τον ανταγωνισμό σε μια ήδη πιεσμένη βιομηχανία, με απολύσεις και συρρίκνωση θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το γραφείο του, η υπόθεση παραμένει υπό εξέταση, χωρίς να έχει ληφθεί τελική απόφαση για προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Η συμφωνία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του Χόλιγουντ, με περισσότερους από 1.400 ηθοποιούς, σκηνοθέτες και δημιουργούς να υπογράφουν ανοικτή επιστολή κατά της συγχώνευσης, προειδοποιώντας ότι θα οδηγήσει σε λιγότερες ευκαιρίες, απώλειες θέσεων εργασίας και περιορισμό των επιλογών για το κοινό.

Η Skydance είχε ήδη συγχωνευθεί με την Paramount το 2025, προχωρώντας τότε σε περικοπές περίπου 10% του προσωπικού της, ενώ η νέα εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη θέση του ομίλου στον κλάδο.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Paramount θα αποκτήσει ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο μέσων και στούντιο, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα CNN, HBO, TBS, TNT, TCM, καθώς και τα DC Studios και New Line Cinema, προσθέτοντάς τα στα ήδη υπάρχοντα Paramount Pictures, CBS, Showtime και Nickelodeon.

Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και ο ρόλος της Paramount στα media, καθώς η ιδιοκτησία του CBS News και της εκπομπής «60 Minutes» έχει δεχθεί κριτική για δημοσιογραφικές επιλογές που, σύμφωνα με επικριτές, ευνοούν την κυβέρνηση Τραμπ, ιδιαίτερα μετά από αλλαγές στη διοικητική της ομάδα.