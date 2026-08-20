Γνωρίζατε ότι η Εύβοια κρύβει το δικό της, επιβλητικό ηφαίστειο; Αν νομίζατε πως μόνο η Σαντορίνη και η Νίσυρος έχουν το μονοπώλιο στα ηφαιστειακά τοπία, ήρθε η ώρα να βάλετε στο ραντάρ σας τον Οξύλιθο.

Λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την Κύμη, δεσπόζει ένας εντυπωσιακός, κωνικός λόφος που μαγνητίζει αμέσως το βλέμμα. Το όνομά του κυριολεκτικά σημαίνει «μυτερή πέτρα», όμως η γεωλογική του ιστορία είναι πολύ πιο… εκρηκτική.

Αυτός ο χαρακτηριστικός λόφος είναι στην πραγματικότητα ένας αρχαίος, ανενεργός ηφαιστειακός δόμος. Η λάβα που κάποτε πάγωσε σε αυτό το σημείο, δημιούργησε ένα από τα πιο ιδιαίτερα και φωτογενή γεωλογικά μνημεία της κεντρικής Ελλάδας, όπως αναφέρει το evianews.

Σήμερα, η άγρια ομορφιά του τοπίου έχει δώσει τη θέση της στη γαλήνη. Η σύντομη ανάβαση προς την κορυφή κρύβει μια υπέροχη έκπληξη:

1) Το γραφικό εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας, χτισμένο ακριβώς στο ψηλότερο σημείο.

2) Μια πανοραμική θέα 360 μοιρών που κόβει την ανάσα.

3) Από εκεί ψηλά, το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου σμίγει αρμονικά με τον καταπράσινο κάμπο της Κύμης, προσφέροντας το απόλυτο κάδρο για το Instagram σας. Είτε είστε λάτρεις της φύσης, είτε κυνηγοί του πιο κινηματογραφικού ηλιοβασιλέματος, αυτό το μυστικό της Εύβοιας πρέπει να το ζήσετε από κοντά.