Ο Γιάννης Σπαλιάρας και η σύντροφός του, Αγγελική, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στη σχέση τους ύστερα από τέσσερα χρόνια κοινής πορείας.

Την προσωπική αυτή εξέλιξη γνωστοποίησε ο ίδιος το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου, μέσα από ανάρτηση που έκανε σε story στον λογαριασμό του στο Instagram. Ο Γιάννης Σπαλιάρας δεν αποκάλυψε τι οδήγησε στον χωρισμό τους, ωστόσο αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην πρώην σύντροφό του και σε όσα έζησαν μαζί.

«Κάποιες σχέσεις δεν τελειώνουν επειδή έλειψε η αγάπη, αλλά επειδή οι δρόμοι των ανθρώπων αλλάζουν. Μετά από τέσσερα όμορφα χρόνια, ένας σημαντικός κύκλος της ζωής μου ολοκληρώθηκε. Κρατώ μόνο τις όμορφες στιγμές, τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη για όσα μοιραστήκαμε», έγραψε ο Γιάννης Σπαλιάρας.