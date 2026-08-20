Νέα ένταση καταγράφεται γύρω από τις εξελίξεις στο Αιγαίο, με αφορμή το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ανακοίνωσε η Ελλάδα.

Η Άγκυρα, μέσω επίσημης τοποθέτησης του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, υποστηρίζει ότι ο ελληνικός σχεδιασμός δεν παράγει νομικά αποτελέσματα ως προς τις τουρκικές θέσεις και επαναφέρει τις πάγιες διεκδικήσεις της σχετικά με γεωγραφικούς σχηματισμούς και δικαιώματα στο Αιγαίο.

Στην ανακοίνωσή του, μάλιστα, επαναφέρει ευθέως την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς «των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συμφωνιών».

Πρόκειται ουσιαστικά για επανάληψη της γνωστής τουρκικής θέσης περί «γκρίζων ζωνών», την οποία η Αθήνα απορρίπτει σταθερά, επιμένοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο καθορίζεται σαφώς από τις διεθνείς συνθήκες.

Την ίδια ακριβώς θέση είχε διατυπώσει την Τετάρτη και ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, ενώ σήμερα, στην ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας τονίζεται πως η Τουρκία «διατηρεί την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της στο Αιγαίο Πέλαγος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, και των υφυπουργών, Νίκου Τσάφου και Μαριλένας Σούκουλη, τέθηκε σε ισχύ το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το πλαίσιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλίδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.