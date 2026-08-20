Στο σύνολο των πολιτικών της κυβέρνησης, που στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, την ενίσχυση της παραγωγικής οικονομίας, αλλά και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σχετικά για το θέμα με τη μείωση των τιμών, ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου, ενώ προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχει οριστικοποιηθεί η λίστα των προϊόντων και τα ποσοστά των μειώσεων.

«Σημασία για μένα δεν έχει πόσοι ακριβώς θα είναι οι κωδικοί των προϊόντων. Σημασία έχει να είναι προϊόντα τα οποία είναι μαζικής κατανάλωσης, άρα αφορούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, τη μέση ελληνική οικογένεια: τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του νοικοκυριού», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με πολλές εκατοντάδες κωδικούς.

«Η πρωτοβουλία θα αφορά ασφαλώς και τα σχολικά είδη, καθώς τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου για τις οικογένειες που έχουν παιδιά υπάρχει το έξοδο των σχολικών ειδών», ανέφερε. Και πρόσθεσε: «Για κάποιον που μετράει πάρα πολύ το πόσα χρήματα δίνει στο σούπερ μάρκετ, το να μειωθεί το μηνιαίο κόστος του για ένα διάστημα κατά 40 ή 50 ευρώ είναι σημαντική υπόθεση».

Με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο -0,4% σε ετήσια βάση και στο -2,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη μηνιαία μεταβολή μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή δείχνει πως η συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποδίδει. «Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι έχουν μειωθεί οι τιμές όλων των προϊόντων ή ότι δεν υπάρχουν προϊόντα στα οποία αυξήθηκαν οι τιμές», ξεκαθάρισε και τόνισε: «Δεν πανηγυρίζουμε και δεν εφησυχάζουμε σε καμία περίπτωση. Εργαζόμαστε μαζί με τους φορείς της αγοράς για την κοινωνία και μαζί με την κοινωνία, γιατί η ευθύνη μας είναι, μαζί με τις θέσεις εργασίας, μαζί με τη βελτίωση των μισθών, να έχουμε και μια πιο δίκαιη, λειτουργική και ανταγωνιστική αγορά», είπε ο υπουργός, μιλώντας στο Open.