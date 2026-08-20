Την ανάγκη για συστηματικούς ιατρικούς ελέγχους και επιμόρφωση των μεγαλύτερων σε ηλικία οδηγών υπογράμμισε η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης, Έφη Λέντζιου, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Με αφορμή το ζήτημα της οδηγικής ικανότητας σε μεγαλύτερες ηλικίες, η κ. Λέντζιου τόνισε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει γενίκευση και ενοχοποίηση της τρίτης ηλικίας.

«Δεν θα πρέπει να ενοχοποιήσουμε την τρίτη ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι 80 χρονών οι οποίοι διατηρούν πολύ καλή οδηγική ικανότητα και υπάρχουν πολλοί νεότεροι οδηγοί οι οποίοι οδηγούν επικίνδυνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το βασικό ερώτημα είναι μέχρι ποια ηλικία μπορεί ένας άνθρωπος να συνεχίζει να οδηγεί με ασφάλεια και πώς μπορεί αυτό να αξιολογείται.

Σύνδεση ιατρικών δεδομένων και ανανέωση διπλωμάτων

Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης πρότεινε τη σύνδεση του ΑΜΚΑ των οδηγών με την ΗΔΙΚΑ, ώστε να υπάρχει σαφέστερη εικόνα του ιατρικού ιστορικού και οι γιατροί να μπορούν να παραπέμπουν τους οδηγούς στις απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως σημείωσε, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία οδηγοί θα πρέπει να υποβάλλονται σε ειδικούς ελέγχους, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει διαδικασία screening κατά την ανανέωση διπλωμάτων.

Σύμφωνα με την ίδια, στις μεγαλύτερες ηλικίες προβλέπονται εξετάσεις από γιατρούς, όπως οφθαλμίατρο, παθολόγο και, όπου χρειάζεται, άλλες ειδικότητες, ώστε να κρίνεται η καταλληλότητα του οδηγού.

Ανάγκη για επιμόρφωση στον νέο ΚΟΚ

Η κ. Λέντζιου υπογράμμισε επίσης ότι πολλοί οδηγοί μεγάλης ηλικίας απέκτησαν δίπλωμα πριν από δεκαετίες, όταν οι δρόμοι, η σήμανση και οι κανόνες κυκλοφορίας ήταν διαφορετικοί.

Όπως ανέφερε, πέρα από τις ιατρικές εξετάσεις, θα ήταν χρήσιμη και μια διαδικασία επιμόρφωσης σε θέματα του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στις νέες πινακίδες και στις σύγχρονες διαγραμμίσεις.

«Έχουν αλλάξει τα πάντα. Διαφορετικοί δρόμοι, αερογέφυρες, πράγματα τα οποία οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν», σημείωσε.

Η απόφαση να αφήσει κάποιος το τιμόνι

Αναφερόμενη στους ηλικιωμένους οδηγούς που επιλέγουν να σταματήσουν την οδήγηση, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας είπε ότι η απόφαση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου.

Όπως ανέφερε, η οδήγηση σε αυτές τις ηλικίες αποτελεί συχνά στοιχείο αυτονομίας και κοινωνικοποίησης, με αποτέλεσμα αρκετοί να δυσκολεύονται να αποχωριστούν το τιμόνι.

Τόνισε ωστόσο ότι σε πολλές περιπτώσεις η οικογένεια ζητά παρέμβαση, όμως η τελική κρίση βασίζεται στην ιατρική αξιολόγηση.

«Αν ο γιατρός του δώσει το πιστοποιητικό υγείας, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Πολύ μεγάλη μερίδα ευθύνης έχουν οι ιατρικές εξετάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.