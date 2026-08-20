Άσχημες εικόνες έρχονται στο «φως» από τους Πετανούς Κεφαλονιάς το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου. Σακούλες, πλαστικά, ποτήρια και άλλα απορρίμματα αφέθηκαν γύρω από τους κάδους, αλλά και σε διάφορα σημεία της παραλίας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περίπου 500 μέτρα μετά την παραλία, στον δρόμο της επιστροφής, υπάρχουν επτά μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων και ένας ακόμη κάδος ανακύκλωσης, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.

Στην παραλία οι μικροί κάδοι έχουν γεμίσει και γύρω τους έχουν δημιουργηθεί σωροί από σακούλες και απορρίμματα. Σε άλλα σημεία, όμως, σκουπίδια έχουν εγκαταλειφθεί απευθείας στο έδαφος και μέσα στη βλάστηση.