Η Σελίν Ντιόν έχει βρει μια μεγάλη θαυμάστρια στο πρόσωπο της Αντέλ. Με αφορμή τη νέα συνέντευξη της θρυλικής ερμηνεύτριας του «My Heart Will Go On» στο Harper’s Bazaar, η Αντέλ μίλησε για το πώς η Σελίν Ντιόν επηρέασε τη δική της διαδρομή.

«Η αγάπη μου για τις μπαλάντες είναι σίγουρα μία απευθείας κληρονομιά από εκείνη», δήλωσε η σταρ η οποία κατά την 59η τελετή απονομής των Βραβείων Grammy τον Φεβρουάριο του 2017, παρέλαβε από τη Σελίν Ντιόν το Βραβείο για το «Τραγούδι της Χρονιάς», χάρη στο εμβληματικό «Hello».

«Είναι δραματική», πρόσθεσε η Αντέλ στο περιοδικό, συμπληρώνοντας: «και μου αρέσει να είμαι drama queen».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι δύο σούπερ σταρ μοιράστηκαν μια σπάνια στιγμή τον Οκτώβριο του 2024, όταν η τραγουδίστρια του «Taking Chances» παρευρέθηκε σε μία από τις εμφανίσεις της Αντέλ στο Colosseum του Caesars Palace στο Λας Βέγκας. Ο συγκεκριμένος χώρος είχε δημιουργηθεί ειδικά για τις εμβληματικές εμφανίσεις της Ντιόν, κάνοντας τη βραδιά ακόμα πιο σημαδιακή. Η Αντέλ συγκινήθηκε μόλις είδε τη Καναδή σταρ στο κοινό και κατέβηκε από τη σκηνή για να την αγκαλιάσει.

Σε ανάρτησή της στο Instagram μετά τη συνάντησή τους, η Αντέλ έγραψε: «Εμφανίζομαι στην αίθουσα της Σελίν Ντιόν στο Colosseum για σχεδόν 2 χρόνια τώρα… Ήταν ο μόνος χώρος που ήθελα να τραγουδήσω στο Βέγκας, επειδή έγινε ειδικά για εκείνη». Και πρόσθεσε: «Σε αγαπώ πάρα, πάρα πολύ. Τα λόγια δεν θα μπορέσουν ποτέ να περιγράψουν τι σημαίνεις για μένα ή τι σημαίνει το ότι ήρθες στο σόου μου, πόσο μάλλον το πώς ένιωσα βλέποντάς σε ξανά στο παλάτι σου με την όμορφη οικογένειά σου».

Αυτή την περίοδο η Σελίν Ντιόν προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις της στο Παρίσι, οι οποίες ξεκινούν τον επόμενο μήνα και θα ολοκληρωθούν τον Μάιο του 2027. Οι συναυλίες αποτελούν την σταδιακή επιστροφή της στη σκηνή τέσσερα χρόνια μετά τη δημόσια εξομολόγησή της για τη μάχη με το σύνδρομο Stiff-Person. «Έχει περάσει τόσο πολύς καιρός, θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν», εξομολογήθηκε η Σελίν Ντιόν για τους θαυμαστές της στο Harper’s Bazaar.