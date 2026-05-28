Μια σειρά που θα καταγράφει τα πρώτα χρόνια της ζωής της Σελίν Ντιόν βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης με τον προσωρινό τίτλο «Growing Up Dion».

Είναι η πρώτη φορά που η οικογένεια της κορυφαίας ερμηνεύτριας στηρίζει επίσημα μια δραματοποιημένη μεταφορά της παιδικής της ηλικίας. Στην παραγωγή θα συμμετέχει ο αδελφός της σταρ, Ζακ Ντιόν (Jacques Dion), ενώ το σενάριο θα βασίζεται στο βιβλίο «Dion, A Family Saga», που έγραψε ο ανιψιός της, Τζίμι (Jimmy Dion).

Η Ζόι Γκριν (Zoë Green) έχει αναλάβει τον ρόλο της showrunner του πρότζεκτ, το οποίο θα ανατρέξει στην παιδική ηλικία της Ντιόν στο Κεμπέκ και στα χρόνια που ακολούθησαν σε ένα μικρό αλλά γεμάτο με πολλή μουσική σπίτι. Εκεί, ο ισχυρός δεσμός με τη μητέρα της Τερέζ, καθώς και η στενή σχέση με τα 14 αδέλφια της, ήταν τα στοιχεία που καθόρισαν την πορεία της προς την παγκόσμια καταξίωση.

Η παραγωγή, η οποία υλοποιείται από την εταιρεία Diamant Rouge Entertainment με έδρα το Λος Άντζελες, παρουσιάζεται αυτή την περίοδο σε διεθνείς αγοραστές.

Η Καναδή βασίλισσα των Power Ballads είναι αναμφίβολα μία από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστριες όλων των εποχών. Έχει κερδίσει αμέτρητα βραβεία, δημιουργεί μουσική εδώ και δεκαετίες, ενώ επτά από τα άλμπουμ της έχουν πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Πρόσφατα έδωσε μια γενναία μάχη με το σύνδρομο Stiff Person (SPS) και πλέον έχει ανακτήσει την υγεία της. Σύντομα αναμένεται να επιστρέψει στη σκηνή δίνοντας μια σειρά συναυλιών στο Παρίσι δύο χρόνια μετά την καθηλωτική εμφάνισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Αυτή η σειρά έχει βαθιά σημασία για την οικογένειά μας, καθώς αποτυπώνει το πνεύμα, τις δυσκολίες και την αγάπη που καθόρισαν τον τρόπο που μεγαλώσαμε», δήλωσε ο Ζακ Ντιόν. «Είμαστε περήφανοι που μοιραζόμαστε επιτέλους αυτή την ιστορία με τον κόσμο, με έναν τρόπο που ανταποκρίνεται πιστά στο ποιοι πραγματικά είμαστε», συμπλήρωσε.

Η διαδικασία του κάστινγκ αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο πρόσωπο που θα ζωντανέψει τη διάσημη σταρ στην οθόνη.

Μαζί με τον Ζακ Ντιόν, χρέη εκτελεστικού παραγωγού θα έχουν οι Εδουάρδο Ροσόφ (Eduardo Rossoff), Νικολά Τζιαφερί (Nicolas Giafferi) και η Καρολίν Κούσερ (Caroline Kusser), η οποία επιβλέπει και τη διεθνή διανομή, σύμφωνα με το Deadline. Ο Τζίμι Ντιόν θα συμμετέχει στο πρότζεκτ ως σύμβουλος.