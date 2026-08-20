«Προτίθεστε να προβείτε σε τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ώστε όσοι αγρότες αδυνατούν να προβούν σε αναφύτευση των δενδρωδών καλλιεργειών που καταστράφηκαν από τον Daniel να μην υποχρεώνονται να κάνουν την αναφύτευση εάν παραιτηθούν του υπολοίπου 40% του ποσού για την αποζημίωση και ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου;» Αυτό το ερώτημα θέτει ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, μετά από ενημέρωση που είχε από Λαρισαίους αγρότες που είναι στα όρια συνταξιοδότησης ή δεν έχουν διάδοχη κατάσταση στην αγροτική τους εκμετάλλευση, προέβη σε κοινοβουλευτική παρέμβαση, προκειμένου να υπάρξει λύση στο πρόβλημα.

Όπως επισημαίνει ο κ. Χαρακόπουλος «η επέλαση του Daniel στη Θεσσαλία, εκτός από τις ζημιές στις υποδομές, επέφερε σφοδρό χτύπημα στην αγροτική παραγωγή και προκάλεσε πολλά και μακροχρόνια προβλήματα σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ένα από αυτά είναι οι αποζημιώσεις στο φυτικό κεφάλαιο των πολυετών καλλιεργειών, καθότι οι παράμετροι που υπεισέρχονται για την απόδοσή τους είναι πολλοί.

Με βάση την απόφαση για τις αποζημιώσεις στο φυτικό κεφάλαιο (ΦΕΚ Β΄ 3259/9.6.2026) οι πληγέντες θα πρέπει να προβούν σε ανασύσταση των δενδρωδών καλλιεργειών που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες το αργότερο έως τις 15.12.2026. Ωστόσο, αγρότες δενδροκαλλιεργητές που είτε είναι πλησίον σε συνταξιοδότηση, είτε δεν έχουν διάδοχη κατάσταση στην αγροτική τους εκμετάλλευση ζητούν να γίνει πιο ευέλικτο το πλαίσιο των αποζημιώσεων. Συγκεκριμένα ζητούν η προκαταβολή του 60% να λογιστεί ως αποζημίωση για την ζημιά της υφιστάμενης φυτείας και να δοθεί η δυνατότητα στις συγκεκριμένες κατηγορίες αγροτών να μη λάβουν το υπόλοιπο 40% και να μην προβούν σε αναφύτευση».