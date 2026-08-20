Απελπισμένοι τουρίστες καταγράφηκαν σε βίντεο να κρατιούνται ο ένας από τον άλλον για να σωθούν, καθώς παρασύρονταν από τα ορμητικά νερά κατά τη διάρκεια μιας ξαφνικής πλημμύρας σε έναν καταρράκτη στην Ταϊλάνδη.

Το περιστατικό συνέβη στον καταρράκτη Mae Sa στις 15 Αυγούστου, όταν τουρίστες ανέβηκαν σε βράχους μέσα στο νερό στο Εθνικό Πάρκο Doi Suthep-Pui, σύμφωνα με το Viral Press.

Το βίντεο δείχνει τα ορμητικά νερά να κυκλώνουν την ομάδα, ενώ οι τουρίστες πάλευαν ενάντια στο ισχυρό ρεύμα και προσπαθούσαν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.

Ένας τουρίστας φαίνεται να παλεύει να προχωρήσει μέσα στο νερό, ενώ άλλοι φωνάζουν για βοήθεια.

Οι φύλακες του πάρκου βοήθησαν αργότερα να μεταφερθεί η ομάδα σε ασφαλές μέρος. Σύμφωνα με το Viral Press, οι τουρίστες υπέστησαν μόνο ελαφρές γρατζουνιές και τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες.