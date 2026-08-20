Την απόκτηση του Νίκου Πλώτα για τα επόμενα πέντε χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.
Με την κίνηση αυτή, οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης ενισχύουν τον ελληνικό κορμό του ρόστερ και παράλληλα επενδύουν στο μέλλον, σε έναν νεαρό και εξελίξιμο παίκτη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο 22χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας.
Το who is who
Γεννήθηκε: 12/06/2004
Υπηκοότητα: Ελλάδα
Ύψος: 1.95μ.
Θέση: Γκαρντ
Προηγούμενες ομάδες
Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2021-22.
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Καλύτερος Νέος Παίκτης της Stoiximan GBL (2025-26)
Οι φετινοί αριθμοί του…
Τη σεζόν 2025-26 σε σύνολο 23 αγώνων στην Stoiximan GBL είχε μέσο όρο 18.1 λεπτά, 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα».
✍️🏽 Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Πλώτα.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 20, 2026
Καλώς όρισες Νίκο!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/pCpXTLldnx