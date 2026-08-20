Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόσφατη τοποθέτηση γλυπτού στην προβλήτα του Λαυρίου, όπως σημειώνει σε επιστολή του προς τον Δήμο Λαυρεωτικής το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας.

Σύμφωνα με την επιστολή, το γλυπτό τοποθετήθηκε σε απόσταση μόλις σαράντα μέτρων από το χαρακτηριστικό γλυπτό του Μιχάλη Κάσση «Μνημείο της Γυναίκας της Μακρονήσου» που βρίσκεται στην προβλήτα του Λαυρίου από το 1989 και είναι δεμένο με την ιστορία του τόπου, την ιστορική μνήμη και δημιούργησε ένα τοπόσημο.

«Ο προσανατολισμός των δύο γυναικείων μορφών και η κοινή κατεύθυνση του βλέμματος, ατενίζοντας τη Μακρόνησο, υποβαθμίζει συμβολικά και οπτικά το Μνημείο της Γυναίκας, χωρίς να προσθέτει σημασία στο νέο γλυπτό. Η συμπαράταξη αυτή, ηθελημένη ή μη αλλοιώνει τους συμβολισμούς που το Μνημείο εμπεριέχει και αντανακλά, και δημιουργεί σύγχυση για τις προθέσεις εξωραϊσμού του χώρου.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα άστοχη κίνηση που δικαιολογημένα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ειδικά όταν γίνεται μέσα στα πλαίσια της ανάπλασης της περιοχής του Λαυρίου με έμφαση στη διαφύλαξη της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής», αναφέρεται ακόμη στην επιστολή.

Η ΕΕΤΕ ζητά από τη Δημοτική Αρχή και τον δήμαρχο Λαυρεωτικής να αναθεωρήσουν τη χωροθέτηση του τοποθετημένου γλυπτού, ως ατυχή, «καθώς υπονομεύει την ιστορική βαρύτητα του Μνημείου της Γυναίκας της Μακρονήσου, προσβάλλει την ιστορική μνήμη του χώρου και παράλληλα παρακάμπτει τα κριτήρια που οφείλουν να διέπουν την τοποθέτηση δημόσιων έργων τέχνης».

Παράλληλα «θα θέλαμε να οριστεί μία συνάντηση με τον δήμαρχο, κ. Λουκά, με τη συμμετοχή τοπικών και άλλων φορέων (ΕΕΤΕ, ΠΕΚΑΜ, Εργατικό Κέντρο Λαυρίου, Δημοτικές Παρατάξεις κλπ.) ώστε να ενημερωθούμε για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς και να προταθούν λύσεις για την όσο το δυνατό ομαλή και άμεση τροποποίηση των πεπραγμένων με ευθύνη του Δήμου».

Η επιστολή του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας προς τον Δήμο Λαυρεωτικής:

«Η πρόσφατη τοποθέτηση γλυπτού στην προβλήτα του Λαυρίου με ευθύνη του Δήμου Λαυρεωτικής έχει προκαλέσει, εύλογα, αντιδράσεις όχι μόνο στους δημότες αλλά και στους φορείς που συνδέονται άμεσα με την καλλιτεχνική αξιοποίηση του δημόσιου χώρου, τους δημιουργούς που έχουν την πρώτη ευθύνη για την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου σε αυτό, αλλά και όσους μάχονται για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Ειδικά σε έναν τόπο που είναι άρρηκτα δεμένος με την Μακρόνησο, ενός τόπου μαρτυρίου και συνεχούς δοκιμασίας της ανθρώπινης αντοχής και αξιοπρέπειας αλλά και ενός συμβόλου αντίστασης, αλύγιστης στάσης ζωής.

Δυστυχώς πληροφορηθήκαμε, όχι από τον Δήμο ως όφειλε, για την τοποθέτηση του παραπάνω γλυπτού και έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Στην ανάθεση του έργου αυτού δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τοποθέτηση έργων σε δημόσιο χώρο μέσω δημόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισμού (βασικό αίτημα του κλάδου των καλλιτεχνών και του ΕΕΤΕ) που διασφαλίζει διαφάνεια και αποτελεί γνώμονα υψηλής αισθητικής αρτιότητας του τελικού έργου. Το γλυπτό τοποθετήθηκε σε απόσταση μόλις σαράντα μέτρων από το χαρακτηριστικό γλυπτό του Μιχάλη Κάσση Μνημείο της Γυναίκας της Μακρονήσου που βρίσκεται στην προβλήτα του Λαυρίου από το 1989 και είναι δεμένο με την ιστορία του τόπου, την ιστορική μνήμη και δημιούργησε ένα τοπόσημο.

Ο προσανατολισμός των δύο γυναικείων μορφών και η κοινή κατεύθυνση του βλέμματος, ατενίζοντας την Μακρόνησο, υποβαθμίζει συμβολικά και οπτικά το Μνημείο της Γυναίκας, χωρίς να προσθέτει σημασία στο νέο γλυπτό. Η συμπαράταξη αυτή, ηθελημένη ή μη αλλοιώνει τους συμβολισμούς που το Μνημείο εμπεριέχει και αντανακλά, και δημιουργεί σύγχυση για τις προθέσεις εξωραϊσμού του χώρου.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα άστοχη κίνηση που δικαιολογημένα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ειδικά όταν γίνεται μέσα στα πλαίσια της ανάπλασης της περιοχής του Λαυρίου με έμφαση στη διαφύλαξη της ιστορικής ταυτότητας της περιοχής.

Η τοποθέτηση ενός έργου τέχνης στον δημόσιο χώρο δεν αποτελεί μια απλή αισθητική ή διακοσμητική παρέμβαση. Απαιτεί καλλιτεχνικό σχεδιασμό, θεσμική διαφάνεια, σεβασμό στο υφιστάμενο πολιτιστικό και ιστορικό τοπίο και, ιδίως όταν πρόκειται για χώρο με ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο, προσεκτική αξιολόγηση της συνύπαρξης του νέου έργου με τα ήδη υπάρχοντα μνημεία και έργα τέχνης.

Ως ΕΕΤΕ ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Δημήτριο Λουκά να αναθεωρήσουν τη χωροθέτηση του τοποθετημένου γλυπτού, ως ατυχή, καθώς υπονομεύει την ιστορική βαρύτητα του Μνημείου της Γυναίκας της Μακρονήσου, προσβάλλει την ιστορική μνήμη του χώρου και παράλληλα παρακάμπτει τα κριτήρια που οφείλουν να διέπουν την τοποθέτηση δημόσιων έργων τέχνης.

Παράλληλα θα θέλαμε να οριστεί μία συνάντηση με τον Δήμαρχο κ. Λουκά με τη συμμετοχή τοπικών και άλλων φορέων (ΕΕΤΕ, ΠΕΚΑΜ, Εργατικό Κέντρο Λαυρίου, Δημοτικές Παρατάξεις κλπ.) ώστε να ενημερωθούμε για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε καθώς και να προταθούν λύσεις για την όσο το δυνατό ομαλή και άμεση τροποποίηση των πεπραγμένων με ευθύνη του Δήμου».