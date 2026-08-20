Σε αναγκαστική παύση από τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του προχωρά ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας που δεν του επιτρέπει να συνεχίσει την περιοδεία του το επόμενο διάστημα.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής γνωστοποίησε την εξέλιξη την Πέμπτη 20 Αυγούστου, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, εξηγώντας ότι τον ταλαιπωρεί επίμονη πνευμονία και πως χρειάζεται χρόνο για να αναρρώσει πλήρως.

Στην ανάρτησή του ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου σημείωσε: «Δυστυχώς, μία επίμονη πνευμονία, που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό, δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους».