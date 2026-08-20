Έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφεται φέτος στη χώρα, με την Ανατολική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση των κρουσμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η περίοδος κυκλοφορίας του ιού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα έως τις 19/08/2026 και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό, καθώς και ένα ακόμη κρούσμα της λοίμωξης, με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων (και σε ενδημική χώρα του εξωτερικού). Συνολικά, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι.

Μιλώντας για την έξαρση, ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, επισήμανε ότι φέτος παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα του ιού, με επίκεντρο κυρίως τους δήμους του Μαρκόπουλου και των Σπάτων.

Όπως εξήγησε, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η αιτία της έξαρσης. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι τα κουνούπια προσβάλλονται από μολυσμένα πτηνά, κυρίως από κορακοειδή, όπως κοράκια, καρακάξες και κίσσες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία αυξημένων κρουσμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές δείχνει ότι πιθανότατα υπάρχουν εκεί μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών. Ένα από τα πιθανά σενάρια που ανέφερε συνδέεται με τη μετατόπιση πτηνών μετά τον τυφώνα Daniel το 2023, όταν η Θεσσαλία βρισκόταν στο επίκεντρο της δραστηριότητας του ιού.

Οι περισσότεροι δεν θα καταλάβουν ότι μολύνθηκαν

Ο Γκίκας Μαγιορκίνης, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την πορεία της λοίμωξης στη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται.

Όπως είπε, οι περισσότεροι θα περάσουν τη λοίμωξη χωρίς καν να το αντιληφθούν, ενώ η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος αφορά περίπου έναν στους 150 ανθρώπους που μολύνονται.

Στις σοβαρές περιπτώσεις, όμως, η κλινική εικόνα μπορεί να είναι έντονη και να απαιτεί άμεση νοσηλεία. Συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός, έντονος πονοκέφαλος, λήθαργος, φωτοφοβία, σπασμοί ή παράλυση μπορεί να υποδηλώνουν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου και η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική, ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Πότε εμφανίζονται τα συμπτώματα;

Ο καθηγητής σημείωσε ότι τα σοβαρά περιστατικά είναι εκείνα που χρειάζονται ειδικό διαγνωστικό έλεγχο. Η χρονική περίοδος από το τσίμπημα ενός μολυσμένου κουνουπιού έως την εμφάνιση συμπτωμάτων μπορεί να διαφέρει και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα είναι δυνατόν να εμφανιστούν ακόμη και έως δύο εβδομάδες αργότερα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια χαρακτηριστική εικόνα στο δέρμα που να δείχνει αν ένα τσίμπημα προήλθε από μολυσμένο κουνούπι.

Η αντίδραση στο δέρμα οφείλεται στο σάλιο του κουνουπιού και στην αλλεργική αντίδραση που μπορεί να προκαλέσει, όχι στην παρουσία του ιού.

Γιατί έχει σημασία η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων

Αναφερόμενος στη σημασία της καταγραφής των κρουσμάτων ανά περιοχή, ο Γκίκας Μαγιορκίνης τόνισε ότι η γεωγραφική αναφορά έχει νόημα, καθώς τα κουνούπια δεν μετακινούνται σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

Έτσι, η αυξημένη δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί ένδειξη ότι οι κάτοικοι εκεί πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί και να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.

Όπως τονίζει ο καθηγητής, η μεγάλη πλειονότητα των μολύνσεων δεν οδηγεί σε σοβαρή νόσηση. Ωστόσο, η εμφάνιση έντονων νευρολογικών συμπτωμάτων απαιτεί άμεση μετάβαση σε νοσοκομείο.