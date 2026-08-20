Η Βόρεια Κορέα φέρεται να εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς τη θάλασσα σήμερα, ανέφεραν η κυβέρνηση και η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας.

Νοτιοκορεατικά ΜΜΕ ανέφεραν επίσης, επικαλούμενα τον στρατό της Νότιας Κορέας, ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε απροσδιόριστης ταυτότητας βλήμα προς τη θάλασσα ανατολικά της Χερσονήσου της Κορέας.

Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας δήλωσε πως το βλήμα, που φέρεται να είναι βαλλιστικός πύραυλος, έχει πέσει ήδη.

Ο πύραυλος φαίνεται πως έπεσε εκτός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ιαπωνίας στη θάλασσα, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η εκτόξευση πραγματοποιείται καθώς η διάρκεια των στρατιωτικών γυμνασίων Νότιας Κορέας-ΗΠΑ συντομεύθηκε ώστε να τελειώσουν αύριο, Παρασκευή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε σημαντική μείωση της συμμετοχής των ΗΠΑ.

Η Κιμ Γιονγκ Ουν, αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι η «εχθρική πολιτική» των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη Βόρεια Κορέα δεν έχει αλλάξει, καθώς τα γυμνάσια συνεχίζονταν ακόμη.