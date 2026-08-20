Οκτώ χρόνια έχουν περάσει από τον θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν τον ξεχνά.

Σαν σήμερα, πριν από 98 χρόνια, γεννήθηκε ο άνθρωπος που έμελλε να αλλάξει την μοίρα του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου.

«Η 20ή Αυγούστου είναι μία ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας…», αναφέρει η ανάρτηση.