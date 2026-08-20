Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κέρκυρα συνεχίζει η Σίσσυ Χρηστίδου, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η παρουσιάστρια του MEGA βρίσκεται στο νησί μαζί με αγαπημένα πρόσωπα από το φιλικό και επαγγελματικό της περιβάλλον, ενώ δεν παραλείπει να μοιράζεται με τους ακολούθους της εικόνες από την καθημερινότητά της στις διακοπές. Η Κέρκυρα αποτελεί άλλωστε έναν προορισμό με ιδιαίτερη σημασία για εκείνη, καθώς εκεί δραστηριοποιείται επαγγελματικά και ο σύντροφός της, Στέφανος Νεδέλκος.

Οι νέες φωτογραφίες με φόντο το Ιόνιο

Στη νέα της ανάρτηση, η Σίσσυ Χρηστίδου πόζαρε φορώντας ολόσωμο μαγιό, με το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα να δημιουργούν το εντυπωσιακό σκηνικό των φωτογραφιών. Χαλαρή και ευδιάθετη, απαθανάτισε στιγμές από τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, πριν επιστρέψει στην Αθήνα για να ξεκινήσει την προετοιμασία ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.