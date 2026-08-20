«Η κυβέρνηση λέει ψέματα» όταν ισχυρίζεται ότι τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές, τόνισε ο Νίκος Παππάς, γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στον «Αθήνα 9.84». Για να προσθέσει αμέσως μετά: «Και θέλω να προκαλέσω ακόμα και στη δική σας συχνότητα μια ραδιοφωνική αντιπαράθεση με όποιο μέλος του οικονομικού επιτελείου επιθυμεί».

Ο Νίκος Παππάς επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. να μην προχωρήσει η πρόωρη αποπληρωμή φθηνού και ρυθμισμένου χρέους, υπενθυμίζοντας: «Ζητήσαμε να συγκληθεί η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για να συζητήσει, πριν γίνει η καταβολή, την πρόωρη αποπληρωμή φθηνού και ρυθμιζόμενου χρέους, που έχει επιτόκιο μόλις 1,5%».

Απαντώντας στον κυβερνητικό ισχυρισμό ότι τα χρήματα δεν μπορούν να κατευθυνθούν αλλού λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, υπογράμμισε: «Δεν ισχύει. Οι χώρες χρησιμοποιούν κυρίως τρεις ευελιξίες που υπάρχουν στον δημοσιονομικό κανόνα».

Για την πρώτη, σημείωσε: «Η πρώτη αφορά τα μέτρα άπαξ. Εάν έχεις πλεόνασμα πάνω από το συμφωνημένο και αυτό προκύπτει από συγκυριακούς λόγους, μπορείς να κάνεις αντίστοιχες μη μόνιμες δαπάνες». Για τη δεύτερη, τόνισε: «Η δεύτερη ευελιξία αφορά τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας στα έσοδα», παραπέμποντας στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για ειδική φορολόγηση των υπερκερδών ενεργειακών εταιρειών και τραπεζών και δικαιότερη φορολόγηση των πολύ υψηλών εισοδημάτων από μερίσματα. Η τρίτη αφορά, όπως είπε, «δαπάνες μέσω αναπτυξιακών τραπεζών», δυνατότητα που «έχουν αξιοποιήσει κατά κόρον χώρες όπως η Αυστρία και η Γερμανία» και η οποία «μπορεί να στηρίξει ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης».

«Θυμίζω ότι έχουμε δώσει 20 δισ. ευρώ εγγυήσεις στον “Ηρακλή”. Αν μπορούμε να δώσουμε 20 δισ. εγγυήσεις στον “Ηρακλή”, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε αντίστοιχη δυνατότητα στον ΕΦΚΑ, στην Αναπτυξιακή Τράπεζα ή σε έναν ενδιάμεσο φορέα που θα αναλάβει να υλοποιήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής στέγης», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε ότι οι δυνατότητες αυτές «αποδεικνύονται από το πώς έχουν αξιοποιήσει αυτές τις ευελιξίες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η Ιταλία, η Σλοβενία, η ίδια η Γερμανία».

«Ο δημοσιονομικός κανόνας μιλά για ταβάνι στην αύξηση των καθαρών δαπανών. Καθαρών από τι; Από μέτρα άπαξ, από μέτρα διακριτικής ευχέρειας, από δαπάνες ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γι’ αυτό ονομάζονται “καθαρές”», σημείωσε. Και κατέληξε: «Αν θέλεις, λοιπόν, υπάρχουν λύσεις».