«Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN το πρωί της Πέμπτης.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στις ανακοινώσεις της Άγκυρας, από την πρώτη στιγμή με σαφή δήλωση, στην οποία αποτυπώνονται τεκμηριωμένα οι εθνικές θέσεις. Σημείωσε δε ότι το προσεχές διάστημα το ΥΠΕΞ θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες, στο κατάλληλο επίπεδο. Ο υφυπουργός επανέλαβε τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων.

Αναφερόμενος στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, εξήγησε ότι είναι παράνομα για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι εκτείνονται σε διεθνή ύδατα, όπου καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες εκτός χωρικών υδάτων χωρίς συνεννόηση με τις όμορες χώρες και χωρίς τήρηση του Διεθνούς Δικαίου. Δεύτερον, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, πράγμα που δεν επηρεάζει νομικά τα ελληνικά δικαιώματα. «Δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, υπενθύμισε ότι έρχονται ως παράνομη απάντηση στις νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας με τα Θαλάσσια Πάρκα και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό που σχεδιάστηκαν με βάση το Διεθνές Δίκαιο και με τη σφραγίδα της Ε.Ε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι τα «ήρεμα νερά» δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για να μπορέσουν οι δύο χώρες να βρουν κοινό τόπο συνεννόησης. «Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα αλλάζει θέσεις ή κάνει πίσω στον σχεδιασμό της. Το αντίθετο», σημείωσε. Ο υφυπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία πρόκληση. «Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενος για τα δημοσιεύματα περί ιρανικών απειλών, ο κ. Χατζηβασιλείου συνέστησε ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι δεν είναι απλή και εύκολη υπόθεση να πληγούν στόχοι στην Ελλάδα. Πρόσθεσε δε ότι για την ώρα δεν έχει γνώση για ζήτημα αναδιάταξης των δυνάμεων. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι όταν χρειάστηκε η Ελλάδα να στηρίξει την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντέδρασε χωρίς καθυστέρηση και προσέφερε ασπίδα ασφαλείας στους αδελφούς και τους συμμάχους της, από τη βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο. «Αυτό είναι το τεκμήριο ότι η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας», τόνισε χαρακτηριστικά.