Οι ευρωπαϊκοί αγώνες των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (20/8).

Οι «ασπρόμαυροι» υποδέχονται τη Μπραν και οι «πράσινοι» τη Χράντετς Κράλοβε για τα play off του Europa Conference League ενώ οι Κρητικοί φιλοξενούν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play off του Europa League.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Προημιτελικοί

20:45 OPEN TV ΠΑΟΚ – Μπραν Πλέι οφ Conference League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας Πλέι οφ Europa League

21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε Πλέι οφ Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Προημιτελικός)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπράντφορντ Sky Bet EFL League One