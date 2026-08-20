Η Ντακότα Τζόνσον και ο μουσικός, Ρολ Μόντελ, φέρονται να έβαλαν τέλος στη σχέση τους έπειτα από περίπου οκτώ μήνες μαζί. Η 36χρονη ηθοποιός και ο 29χρονος μουσικός από το Μέιν «χώρισαν πριν από κάποιο διάστημα», σύμφωνα με πληροφορίες του People.

Η είδηση προκαλεί έκπληξη, καθώς μόλις πρόσφατα πηγή από το περιβάλλον τους υποστήριζε ότι οι δυο τους βρίσκονταν «απόλυτα στο ίδιο μήκος κύματος» και ότι η σχέση τους κυλούσε αβίαστα. Το ζευγάρι είχε φωτογραφηθεί για πρώτη φορά μαζί στις 29 Δεκεμβρίου, την ώρα που απολάμβανε δείπνο στο Λος Άντζελες.

Μάλιστα, λίγο πριν γίνει γνωστός ο χωρισμός τους, η Ντακότα Τζόνσον είχε κάνει μια παιχνιδιάρικη εμφάνιση στο νέο, τρίτο άλμπουμ του Ρολ Μόντελ, «Chuck Timely & the Hourglass», το οποίο έκανε ντεμπούτο στη 10η θέση του αμερικανικού Billboard 200.

Dakota Johnson, 36, splits from rocker Role Model, 29, nearly two weeks after he hard launched their romance on his new record https://t.co/K3WtLHVCqX — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 20, 2026

Όπως σημειώνει η Daily Mail, στο τραγούδι «Love I You», ο Role Model ακούγεται να λέει στην ηθοποιό: «Νομίζω ότι είσαι τέλεια», με εκείνη να του απαντά: «Αυτό το λες σε όλους». Εκείνος τη ρωτά στη συνέχεια: «Εντάξει, αλλά πιάνει;», με την Τζόνσον να απαντά: «Ναι. Αλλά μην το πεις σε κανέναν».

Η σχέση που επιβεβαιώθηκε μέσα από τη μουσική του

Μιλώντας πρόσφατα στο Rolling Stone, ο Ρολ Μόντελ είχε παραδεχτεί ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή της Ντακότα Τζόνσον στο άλμπουμ ήταν ουσιαστικά ο τρόπος του να επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους, παρότι αρχικά είχε ενδοιασμούς. Όπως εξήγησε, θεωρούσε ότι ίσως ήταν καλύτερο να κρατά την προσωπική του ζωή χωριστά από τη δουλειά του. Τελικά, όμως, πείστηκε να συμπεριλάβει τη φωνή της ηθοποιού στο τραγούδι.

«Η φωνή της ήταν τέλεια. Προφανώς ξέρεις ότι κάτι τέτοιο θα προκαλέσει συζητήσεις στο διαδίκτυο, αλλά έκανε το τραγούδι πολύ ξεχωριστό για μένα. Και το έκανε με μία μόνο προσπάθεια. Ήταν πολύ εντυπωσιακό», ανέφερε.

Ο Ρολ Μόντελ είχε στο παρελθόν σχέση με την influencer Έμα Τσάμπερλεϊν, από την οποία χώρισε το 2023 έπειτα από τρία χρόνια. Το άλμπουμ του «Kansas Anymore», που κυκλοφόρησε το 2024, ήταν σε μεγάλο βαθμό εμπνευσμένο από εκείνον τον χωρισμό. Ο ίδιος έχει περιγράψει τον δίσκο ως ένα άλμπουμ για την ερωτική απογοήτευση και τη μοναξιά, ενώ για τη νεότερη δουλειά του έχει εξηγήσει ότι γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας διετίας κατά την οποία ήταν ελεύθερος και ένιωθε ότι αναζητούσε τη θέση του στη ζωή.

Ο 29χρονος καλλιτέχνης, ο οποίος συγκεντρώνει εκατομμύρια ακροατές κάθε μήνα στο Spotify, πρόκειται επίσης να ξεκινήσει περιοδεία 34 συναυλιών τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ετοιμάζεται να κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ρομαντική κομεντί «Good Sex».

Από την πλευρά της, η Ντακότα Τζόνσον είχε ολοκληρώσει το 2025 την πολυετή σχέση της με τον frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν. Οι δυο τους ήταν μαζί, με διαλείμματα, για περίπου οκτώ χρόνια και δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχαν αρραβωνιαστεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Ντακότα Τζόνσον έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την τριλογία «Fifty Shades», ενώ είχε αρχίσει να τραβά την προσοχή του Χόλιγουντ ήδη από το 2010, με την εμφάνισή της στην ταινία «The Social Network» του David Fincher. Προέρχεται, άλλωστε, από μία από τις πιο γνωστές οικογένειες του αμερικανικού κινηματογράφου, καθώς είναι κόρη της Μέλανι Γκρίφιθ και εγγονή της Τίπι Χέντρεν.