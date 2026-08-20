Ο αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει διακριτικά έναν ναυτιλιακό διάδρομο προς και από τα Στενά του Ορμούζ για τη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου καθημερινά, ακόμη και ενώ ο ευρύτερος πόλεμος παραμένει σε αδιέξοδο, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες εβδομάδες, 15–20 δεξαμενόπλοια εισέρχονται και εξέρχονται από τα Στενά κάθε νύχτα μέσω ενός νότιου καναλιού κατά μήκος των ακτών του Ομάν.

Περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα — περίπου το ήμισυ του προπολεμικού όγκου — μεταφέρονται έξω από τα Στενά και διοχετεύονται στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ μετριάζει μία από τις πιο οδυνηρές πτυχές του πολέμου: τη διακοπή του εφοδιασμού με πετρέλαιο που οδήγησε σε εκτόξευση των τιμών του αργού, σημειώνει το δημοσίευμα. Αν και η ποσότητα πετρελαίου που εξέρχεται από τα Στενά παραμένει κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, έχει αισθητή επίδραση στον παγκόσμιο εφοδιασμό, επισήμαναν οι αξιωματούχοι.

Πώς λειτουργεί ο θαλάσσιος διάδρομος

Η προσπάθεια δεν περιορίζεται στη συνοδεία των εξερχόμενων δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο. Ο αμερικανικός στρατός βοηθά και τα άδεια δεξαμενόπλοια να εισέλθουν στον Κόλπο από την Αραβική Θάλασσα μέσω των Στενών, να φορτώσουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να εξέλθουν.

Οι πλήρεις λεπτομέρειες της επιχείρησης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα.

«Ελέγχουμε τη νότια λωρίδα των Στενών Ορμούζ εδώ και δύο μήνες. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης μπορεί να αποτελεί εμπόδιο, αλλά δεν ελέγχει τα Στενά. Εμείς τα ελέγχουμε», δήλωσε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η ειδική ομάδα που επιβλέπει την επιχείρηση στο Ορμούζ λειτουργεί από το αρχηγείο του Στρατού στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας.

Η ειδική ομάδα συντονίζεται με τους περιφερειακούς εταίρους του Κόλπου. Καταρτίζει καθημερινό κατάλογο των πλοίων που εξέρχονται από τον Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ και εισέρχονται στην Αραβική Θάλασσα, καθώς και κατάλογο των μισθωμένων κενών δεξαμενόπλοιων που ταξιδεύουν από την Αραβική Θάλασσα, μέσω των Στενών, προς τα λιμάνια των χωρών του Κόλπου για να φορτώσουν περισσότερο πετρέλαιο.

Κάθε βράδυ, τα πλοία προγραμματίζεται να κινούνται σε μία μεγάλη σειρά εξόδου πλοίων κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και σε μία μεγάλη σειρά εισόδου πλοίων κατά τη διάρκεια ενός ξεχωριστού χρονικού διαστήματος.

Στη συνέχεια, τα πλοία διέρχονται από το νότιο κανάλι, σύμφωνα με τις οδηγίες του αμερικανικού στρατού.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία έχει αναπτύξει, επίσης, μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία των πλοίων από πιθανές επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η επιχείρηση φέρεται να κατέστη δυνατή μετά την πρόσφατη δίμηνη εκστρατεία της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία υποβάθμισε σημαντικά τα συστήματα ραντάρ και θαλάσσιας επιτήρησης του Ιράν.

Το Ιράν έχει πλέον, περιορισμένη εικόνα της ναυτικής κίνησης στον νότιο διάδρομο των Στενών. Η επιτήρηση βασίζεται σε λίγα ραντάρ που κατάφεραν να επαναφέρουν σε λειτουργία, καθώς και σε «παρατηρητές» που βρίσκονται σε μικρά ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης.

Επειδή, οι Ιρανοί είναι σε μεγάλο βαθμό «τυφλοί», εκτοξεύουν drones και πυραύλους κρουζ προς γενικές περιοχές όπου εκτιμούν ότι μπορεί να κινούνται πλοία, εκτιμούν οι Αμερικανοί.

Ορισμένα πλοία έχουν πληγεί από τις ιρανικές επιθέσεις, ωστόσο πολλές από αυτές αποτράπηκαν από τον αμερικανικό στρατό. Μόνο αυτή την εβδομάδα, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν οκτώ ιρανικά drones και δύο πυραύλους κρουζ, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες 15 έως 20 πετρελαιοφόρα διέρχονταν κάθε βράδυ από τα Στενά του Ορμούζ μέσω του νότιου διαδρόμου, διατηρώντας τις εξαγωγές πετρελαίου σε λειτουργία.

Οι μέσες ημερήσιες εξαγωγές αυξάνονται και πλέον πλησιάζουν τα 10 εκατομμύρια βαρέλια.

Ορισμένες νύχτες, μάλιστα, η ποσότητα πετρελαίου που μεταφέρθηκε έξω από τον Κόλπο έφτασε τα 15 έως 20 εκατομμύρια βαρέλια.