Δύο μικρές αδελφές στο Τέξας κατάφεραν να αποτρέψουν μια πιθανή τραγωδία, όταν ξύπνησαν μέσα στη νύχτα, αντιλήφθηκαν ότι το σπίτι των γειτόνων τους είχε τυλιχθεί στις φλόγες και ειδοποίησαν αμέσως τη μητέρα τους.

Η Άβα, 5 ετών, και η Μία, 9 ετών, βρίσκονταν στο σπίτι τους στην περιοχή Oak Ridge North, όταν ξύπνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 17 Αυγούστου και είδαν φωτιά να βγαίνει από το γειτονικό σπίτι. «Ήταν σαν ποπ κορν που έσκαγε».

Η 9χρονη Μία περιέγραψε αργότερα την τρομακτική στιγμή. «Ακουγόταν σαν να ήσουν πολύ κοντά σε έναν φούρνο μικροκυμάτων και μέσα έσκαγε ποπ κορν», είπε στο KHOU. Η πεντάχρονη αδελφή της πρόσθεσε: «Ήταν τόσο μεγάλη η φωτιά, που σχεδόν έφτανε στο σπίτι μας».

Τα δύο κορίτσια δεν έμειναν απλώς να κοιτάζουν τις φλόγες. Έτρεξαν αμέσως στη μητέρα τους και της είπαν τι συνέβαινε. Εκείνη με τη σειρά της ειδοποίησε τους γείτονες, δίνοντάς τους τον πολύτιμο χρόνο που χρειάζονταν για να εγκαταλείψουν το σπίτι.

Μέσα βρίσκονταν τρεις άνθρωποι

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του South Montgomery County, μέσα στο σπίτι κοιμόταν ένα ζευγάρι μαζί με το μωρό τους. Παρότι υπήρχαν ανιχνευτές καπνού που λειτουργούσαν, οι ένοικοι δεν είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε.

«Χάρη στο θάρρος και τις γρήγορες κινήσεις τους, οι ένοικοι κατάφεραν να βγουν έξω», ανέφερε η Πυροσβεστική. Ο βοηθός αρχηγός της υπηρεσίας, Άνταμ Μουρ, δήλωσε ότι η φωτιά είχε ξεκινήσει από το γκαράζ και στη συνέχεια επεκτάθηκε προς έναν διάδρομο και τη σοφίτα. «Αυτό θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία», τόνισε.

Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν ιδιαίτερα έντονες φλόγες στην περιοχή του γκαράζ και κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

«Προσευχόμουν να βγουν όλοι»

Η Μία αποκάλυψε ότι, ενώ παρακολουθούσε τη φωτιά από το σπίτι της, προσευχόταν για τους γείτονες. Ήλπιζε, όπως είπε, «να βγουν με ασφάλεια και να μην τραυματιστεί κανείς».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επαίνεσε δημόσια τις δύο αδελφές για την αντίδρασή τους, παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας τους, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του People.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την Άβα και τη Μία, για το θάρρος, την αντίληψη και τη γρήγορη σκέψη τους», ανέφερε η υπηρεσία.

«Παρότι είναι μόλις 5 και 9 ετών, οι πράξεις τους αποδείχτηκαν κρίσιμες και αποτελούν σημαντική υπενθύμιση ότι το να γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε όταν βλέπουμε ή ακούμε σημάδια φωτιάς μπορεί να σώσει ζωές».

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.