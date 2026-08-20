Νέα στοιχεία για την ασυνήθιστη ομίχλη που έκανε την εμφάνισή της σε νησιά των Κυκλάδων, μεταξύ άλλων στην Πάρο, την Αντίπαρο και την Κίμωλο, δίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως εξηγεί «το φαινόμενο δεν πρόκειται για “sea smoke”, όπως αναφέρθηκε σε αρκετές δημοσιεύσεις», καθώς αυτό «απαιτεί ψυχρό αέρα που περνά πάνω από αισθητά θερμότερη θάλασσα».

«Στην περίπτωση των Κυκλάδων συνέβη ουσιαστικά το αντίθετο: πολύ υγρός και κατά τόπους θερμότερος αέρας μεταφέρθηκε πάνω από σχετικά δροσερή θάλασσα 23-24°C. Η μικρή πρόσθετη ψύξη ήταν αρκετή ώστε ο αέρας να φτάσει στο σημείο δρόσου και να σχηματιστεί ομίχλη θαλάσσιας μεταφοράς (advection sea fog)».

Ο Θοδωρής Κολυδάς είχε αναφερθεί στο φαινόμενο και σε προηγούμενη ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο για την εποχή.