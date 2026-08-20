Οι πρώτοι αγώνες playoffs στο Europa League και στο Conference League διεξάγονται απόψε, με το ελληνικό ενδιαφέρον στραμμένο σε ΟΦΗ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

Μεγάλα κλαμπ μετέχουν στην τελική διαδικασία πριν από τους ομίλους, ανάμεσά τους η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του Στέφανου Τζίμα.

Τα playoffs του Europa League

Πέμπτη 20 Αυγούστου

18.00: Καϊράτ Αλμάτι- Άντερλεχτ

19.00: Μιάλμπι – Ζάλτσμπουργκ, Γιαγκελόνια-Ιμπέρια

20.00: Λεχ Πόζναν-Τουν, Τραμπζονσπόρ-Φερεντσβάρος, Κραϊόβα-Αραράτ, Εγκνάτια-Λίλεστρομ, Μπεσίκτας – Κάουνο Ζαλγκίρις

21.00: ΟΦΗ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Σεντ Τρουίντεν-Ομόνοια, Ερυθρός Αστέρας-Βικτόρια Πλζεν, Μπενφίκα-Άαρχους

Τα playoffs του Conference League

Πέμπτη 20 Αυγούστου

19.00: Ίντερ Τούρκου-Κοπεγχάγη, Λίνκολν Ρεντ Ιμπς-Λαρν

20.00: Μίντιλαντ-Ριέκα, Τρόμσο-Μπράιτον, Νόρτζελαντ-Σεν Γκάλεν

20.30: Κλάκσβικ-Ρίγα

20.45: ΠΑΟΚ-Μπραν

21.00: Τβέντε-Καραμπάγκ, Βίκινγκουρ-Μπόρατς, Ντρίτα-Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες, Γκόρνικ Ζάμπρζε-Μονακό

21.15: Σιόν-Άγιαξ

21.30: Λουγκάνο Μακάμπι Τελ Αβίβ, Αταλάντα-Χάποελ Τελ Αβίβ, Παναθηναϊκός-Χράντετς Κράλοβε, Μάδεργουελ-Φράιμπουργκ, Γάνδη-Χιμπέρνιαν

21.45: Χαρτς-Ραπίντ Βιέννης, Ρέιντζερς-Γιάμπλονετς

22.00: Χετάφε – Παρτιζάν Βελιγραδίου, Σάμροκ Ρόβερς-Κουόπιο, Μπράγκα-Αούστρια Βιέννης, Ντιναμό Σίτι-Πάφος, Χάιντουκ-Ράκοβ