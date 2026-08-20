Λίγα άτομα από τον κύκλο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν εμφανιστεί τόσο συχνά στο πλευρό του όσο η Νάταλι Χαρπ τα τελευταία χρόνια.

Μία από τις πιο μακροχρόνιες και πιστές συνεργάτιδες του Τραμπ, η 35χρονη Χαρπ έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων σημαντικών αρμοδιοτήτων, τη σύνταξη των αναρτήσεών του στο «Truth Social».

Βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα από τον γερουσιαστή της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ – έναν Δημοκρατικό και συχνό αντίπαλο του Τραμπ – όταν την ανέφερε ονομαστικά κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που έγινε αμέσως viral. Ο Όσοφ επέκρινε το γεγονός ότι ο Τραμπ «ταξιδεύει με τη Νάταλι στο φαινομενικά ανυπεράσπιστο ιπτάμενο παλάτι τους, δώρο του Εμίρη του Κατάρ».

Αναφερόταν στο νέο αεροσκάφος «Air Force One», καθώς και σε αναφορές ότι η Χαρπ συνόδευσε τον Τραμπ – και μια μικρή ομάδα ατόμων – όταν αυτός άλλαξε κρυφά αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από την Τουρκία τον περασμένο μήνα.

Τι είναι, όμως, γνωστό για τη βοηθό του Τραμπ, η οποία έχει χαρακτηριστεί τόσο «φύλακας» όσο και «κουβέρτα παρηγοριάς», σύμφωνα με το BBC.

Η ανορθόδοξη πορεία προς τον Λευκό Οίκο

Γεννημένη στην Καλιφόρνια και μέλος μιας συντηρητικής χριστιανικής οικογένειας, η Χαρπ ακολούθησε μια ανορθόδοξη πορεία προς έναν ήδη αντισυμβατικό Λευκό Οίκο.

Έγινε διάσημη αποδίδοντας στον Τραμπ ότι έσωσε τη ζωή της. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ πέτυχε την ψήφιση του νόμου «Right to Try Act» (Δικαίωμα στην Προσπάθεια), ο οποίος παρέχει σε ορισμένους ασθενείς ευρύτερη πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες, τις οποίες η Χαρπ χρησιμοποίησε για τον καρκίνο των οστών της.

Γρήγορα απέκτησε φήμη και δημοτικότητα στο κίνημα «MAGA» (Make America Great Again) του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος υπό τον Τραμπ, μιλώντας για την εμπειρία της, και λίγο αργότερα εντάχθηκε σε συμβουλευτική επιτροπή για την εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ το 2020.

«Όταν απέτυχαν οι χημειοθεραπείες που ήταν διαθέσιμες στην αγορά, κανείς δεν με ήθελε στις κλινικές δοκιμές του», δήλωσε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων του 2020. «Δεν μου έδωσαν το δικαίωμα να δοκιμάσω πειραματικές θεραπείες, κύριε πρόεδρε. Εσείς μου το δώσατε, και χωρίς εσάς θα είχα πεθάνει περιμένοντας να εγκριθούν».

Μετά την εκδήλωση, ο Τραμπ δήλωσε: «Φώτισε την τηλεοπτική οθόνη όπως ελάχιστοι άνθρωποι έχω δει να το κάνουν».

Μετά την ήττα του Τραμπ στις εκλογές εκείνες, η Χαρπ βρήκε δουλειά ως παρουσιάστρια μιας εκπομπής στο συντηρητικό One America News Network ή OAN. Εκεί, έγινε γνωστή ως σφοδρή υπερασπίστρια του Τραμπ και υποστηρίκτρια των ψευδών ισχυρισμών ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020. Αποχώρησε από το δίκτυο το 2022 για να ενταχθεί στην επόμενη προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ.

Οι περισσότερες αναφορές για τις απόψεις του Τραμπ σχετικά με τη Χαρπ προέρχονται από ανώνυμες πηγές σε βιβλία δημοσιογράφων όπως η Μάγκι Χάμπερμαν, ο Τζόναθαν Σουάν ή ο Μάικλ Γούλφ, ενώ ελάχιστα είναι γνωστά δημοσίως για την ιδιωτική της ζωή.

«Ο Τραμπ είναι ό,τι μας έμαθε η μαμά μου να σεβόμαστε», δήλωσε ο αδελφός της, Πρέστον Χαρπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του την Τρίτη. «Πιστεύω λοιπόν ότι από εκεί προέρχεται, ειλικρινά, η εμμονή της για τον Τραμπ». Πρόσθεσε ότι η Χαρπ είχε εμμονή με τον Λευκό Οίκο από μικρή ηλικία και είχε γράψει επιστολές σε προηγούμενους προέδρους, μεταξύ των οποίων και τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο, κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ.

Είπε ότι «το όνειρό της έγινε επιτέλους πραγματικότητα» όταν έφτασε στον Λευκό Οίκο και ότι η αδελφή του ήταν η «μεγαλύτερη θαυμάστρια» του Τραμπ, «γι’ αυτό μάλλον και του αρέσει».

«Και είναι όμορφη, έχει καλή προσωπικότητα. Πιστεύει ότι αυτός της έσωσε τη ζωή, οπότε κάποιος που ζει με τέτοια ευγνωμοσύνη πρέπει να αισθάνεται πολύ καλά», είπε.

Ο επίσημος τίτλος της Χαρπ στον Λευκό Οίκο είναι εκτελεστική βοηθός του προέδρου. Πρόκειται για τίτλο που συνήθως υποδηλώνει μια θέση χαμηλότερου επιπέδου που περιλαμβάνει τη διαχείριση της υλικοτεχνικής υποστήριξης, του προγραμματισμού, της ροής επικοινωνιών και των καθημερινών – αλλά ζωτικών – γραμματειακών εργασιών.

Όπως φαίνεται, όμως, η Χαρπ έχει δώσει νέο νόημα στον ρόλο αυτό και η προβολή της είναι σημαντικά υψηλότερη από εκείνη των προκατόχων της, όπως η Μαντλέν Γουέστερχαουτ στην πρώτη κυβέρνηση του Τραμπ.

Πόσο μεγάλη είναι η επιρροή της Χαρπ;

Όταν μια δημοσιογράφος ρώτησε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τον Τραμπ για τα σχόλια του Όσοφ, ο Λευκός Οίκος αντέδρασε οργισμένα αργότερα μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο X, λέγοντας ότι η δημοσιογράφος, Κρίστεν Χολμς, είχε κάνει μια «φτηνή επίθεση» εναντίον ενός μέλους του προσωπικού.

«Κάποια μέρα, τα παιδιά σου θα διαβάσουν την αηδιαστική και απάνθρωπη ερώτησή σου», ανέφερε μια άλλη ανάρτηση που απευθυνόταν στην Χολμς. «Θα αηδιάσουν και θα νιώσουν ντροπή που έχουν έναν γονιό τόσο σκληρόκαρδο και εκδικητικό».

Η παρουσία της Χαρπ ως μέλους του προσωπικού είναι σχεδόν συνεχής κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Οι δημοσιογράφοι στο Λευκό Οίκο τη βλέπουν συχνά να στέκεται σε μικρή απόσταση από τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο ή να επιβιβάζεται στο Air Force One για πολλά από τα εγχώρια και διεθνή ταξίδια του.

«Είναι πάντα εκεί», δήλωσε στο BBC μια πηγή κοντά στο Λευκό Οίκο. «Κυριολεκτικά, πάντα».

Μεταξύ των ανθρώπων του εσωτερικού κύκλου του Λευκού Οίκου και των μελών του Τύπου, συχνά αναφέρεται ως η «ανθρώπινη εκτυπωτική μηχανή», επειδή συχνά την βλέπουν να κουβαλάει έναν φορητό εκτυπωτή για να παρέχει στον Τραμπ έντυπα αντίγραφα άρθρων και αναρτήσεων στα κοινωνικά μέσα, τα οποία προτιμά.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η Χαρπ διαθέτει τεράστια ικανότητα να ελέγχει ποιες πληροφορίες ή ενημερώσεις λαμβάνει ο Τραμπ, σύμφωνα με άλλη πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις λειτουργίες του Λευκού Οίκου.

Άλλες ανώνυμες πηγές την έχουν περιγράψει στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ως «φύλακα» και «κουβέρτα ασφάλειας».

Η Χαρπ λειτουργεί επίσης ως κάτι σαν «γραφέας» των κοινωνικών δικτύων για τον Τραμπ, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό του στο Truth Social εκ μέρους του. Σε μια εικόνα που έχει διαδοθεί ευρέως μετά τα σχόλια του Όσοφ, η Χαρπ φαίνεται να πληκτρολογεί μια ανάρτηση — με το ίδιο στιλ γραφής του προέδρου — καθώς αυτός της υπαγορεύει, ενώ παρακολουθεί μια ομιλία της Καμάλα Χάρις το 2024.

Εν μέσω της πρόσφατης προσοχής που έχει στραφεί στην Χαρπ, ο Λευκός Οίκος την έχει περιγράψει ως «αξιόπιστο και πολύτιμο» μέλος της ομάδας, αν και ο Τραμπ σπάνια έχει μιλήσει γι’ αυτήν μπροστά στις κάμερες.

Ο Όσοφ ήταν ένας από τους πολλούς επικριτές του Τραμπ που επισήμαναν ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Χαρπ βρισκόταν στο αεροπλάνο στο οποίο επιβιβάστηκε ο πρόεδρος για να αναχωρήσει από την Τουρκία, αφού οι ΗΠΑ φέρεται να είχαν λάβει πληροφορίες σχετικά με απειλή από το Ιράν.

Η δημοσιογράφος Χάμπερμαν, η οποία έχει επίσης καλύψει εκτενώς τις προεδρίες του Τραμπ, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο ειδησεογραφικό δίκτυο MSNOW γιατί ο Τραμπ πήρε μαζί του τη Χαρπ στο μυστικό αεροπλάνο: «Επειδή είναι κάτι σαν την πιπίλα του, ελλείψει καλύτερης έκφρασης, μια κουβερτούλα παρηγοριάς».

Η Χάμπερμαν και ο Σουάν ανέφεραν στην εφημερίδα New York Times το 2024 ότι η Χαρπ φέρεται να είχε γράψει σε μια επιστολή προς τον Τραμπ: «Εσύ είσαι το μόνο που έχει σημασία για μένα».