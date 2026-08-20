Σε ηλικία 59 ετών έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ερμηνευτής του ποντιακού τραγουδιού και λυράρης, Στάθης Παρχαρίδης, σκορπίζοντας θλίψη στον ποντιακό ελληνισμό και ιδιαίτερα στην Κοζάνη. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε την Τετάρτη 19 Αυγούστου ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Ροδόπης «Η Τραπεζούντα», μέσα από συλλυπητήρια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη λεζάντα αναφέρεται αναλυτικά: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή, Στάθη Παρχαρίδη. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συνεργάτες του. Η παρουσία και η προσφορά του στο τραγούδι θα μείνουν αξέχαστες. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Καλό του ταξίδι και καλό παράδεισο».

Ο Στάθης Παρχαρίδης γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1967 στην Κοζάνη, με καταγωγή από το Πρωτοχώρι και τα Αλωνάκια, ενώ οι οικογενειακές του ρίζες έφταναν μέχρι το Καπίκιοϊ της Ματσούκας στον Πόντο. Ζούσε στον Τετράλοφο Κοζάνης και για πολλά χρόνια υπηρέτησε με συνέπεια την ποντιακή μουσική και παράδοση, συμμετέχοντας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και μεταφέροντας μέσα από το τραγούδι του τα ακούσματα και τη μουσική κληρονομιά του Πόντου. Είχε επίσης ενεργή παρουσία στα «Μωμοέρια», το παραδοσιακό δρώμενο του Δωδεκαημέρου, συμμετέχοντας ως τραγουδιστής και σε θεατρικό ρόλο.